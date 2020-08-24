無薪假人數再度突破2萬人　勞動部：製造業家數、人數持續增加

▲製造業無薪假人數持續增加。（示意圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（24）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到820家，實施人數再度突破2萬大關，來到2萬49人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增20家，人數增加360人。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業333家、批發及零售業242家、支援服務50家；實施人數前三名依序為製造業1萬3968人、批發及零售業3417人、運輸及倉儲業738人。

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對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，這期的減班休息人數比起上一期來說微幅增加，在製造業實施無薪假人數占全體無薪假人數近七成，這也是比較值得關注的部分，而在製造業裡面實施無薪假最主要的產業別為金屬機電業為最多，主要是工具機上下游和零組件，仍舊受到國外邊境未解封訂單減少的影響。

另外，黃維琛也提到，批發零售業在本期統計中是相對有好轉的，主要是跟國內振興券發放後促使國內消費回溫，使批發零售業在本期無薪假人數有減少。至於支援服務業也有稍微下降，主要為國旅的旅行社受惠於本次的政府所推動的振興方案，而航空業者與專做國外旅遊的旅行社業者則持續受到國外邊境封城影響。