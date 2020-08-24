身上有「游泳圈」3歲男童仍溺水　好友冷靜伸手...成功救了他一命！

Heroic moment three-year-old boy saves his friend from drowning in a pool in Rio https://t.co/Xg3gL6C3r4 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 22, 2020

記者李振慧／綜合報導

巴西里約熱內盧近來發生孩童溺水事件，一名3歲男童瞞著母親偷偷去游泳池玩耍，雖然身上有游泳圈卻仍然溺水，幸好一旁的同齡好友當下反應冷靜，緊急抓住他的手最後成功把人給救上岸，朋友英勇的行為被分享到網路後，不但被警方讚賞，還獲得獎狀和獎盃表揚。

事件本月初發生在里約熱內盧北部城市伊塔佩魯納(Itaperuna)，影片中可看到，3歲男童亨里克(Henrique)在自家泳池玩耍時，人一不小心從游泳圈滑落導致溺水，正當他拼命掙扎想要抓住泳圈時，幸好一旁好友奧利維拉(Arthur de Oliveira)立即伸出援手，對方拼命抓住了他最後成功把人帶離泳池。

奧利維拉的母親上周在臉書發布影片，除了大讚兒子的行為十分英勇，也希望能提醒家長要時時注意孩子的情況，「那是十分粗心的30秒鐘，小孩偷偷跑到泳池卻沒告訴母親，家長千萬不可大意，我十分感激兒子的朋友最後活了下來，並對兒子的行為感到驕傲」。

影片發布後立即在網路上被瘋傳，甚至還引起當地警方關注，為了表揚奧利維拉的義行，特別頒發獎座與獎狀給他並稱讚，「世界需要一個像你這樣的英雄」，讓夢想長大能成為警察的他收到後非常開心。

▼男童突然滑落游泳圈，不幸溺水。（圖／示意圖／達志影像）

►我該答應女友嗎？

