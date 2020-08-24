川普期盼「2016勝選劇本」再上演！　寄望沉默多數反擊拜登

▲至8月17日，政治網站RealClearPolitics彙整美國媒體民調平均數據，拜登以50%比42%的支持度領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電

距離11月美國總統大選剩70多天，挑戰者民主黨參選人拜登集結反川普勢力，近幾個月民調領先；現任總統川普稱支持者是沉默多數、隱性選民，寄望上演2016年跌破眾人眼鏡的劇本。

至8月17日，政治網站RealClearPolitics彙整全美各大媒體民調平均值，拜登以50%比42%的支持度領先川普，兩人差距8%，比起先前領先達10%，領先幅度略微縮小。

個別媒體的民調數字，也可看到差距縮小的趨勢。根據CNN委託SSRS民調，拜登6月一度領先川普達14個百分點，到8月僅以50%比46%領先4個百分點。

不過，8月其他民調機構和媒體的數字，雙方差距仍大，美國廣播公司新聞網和華盛頓郵報（ABC News/Washington Post）民調，拜登領先川普12個百分點，國家廣播公司新聞網和華爾街日報（NBC News/Wall Street Journal）民調，拜登領先9個百分點。

面對民調落後，川普一方面重提2016年在多數民調居劣勢情況下，拿下幾個關鍵搖擺州，以304比227的選舉人票擊敗對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）；另一方面，他抨擊「假民調」，讚揚自家支持者熱情大勝對手陣營，包括線上造勢的參與度、成群結隊的「川粉船隊」。

政治新聞網站Politico分析，從民調數字上看來，川普支持者的鋼鐵程度確實比對手陣營更加強烈，但是拜登陣營方面，投票讓川普下台的意圖同樣熱切。表態要投票給拜登的選民裡，58%出於反川普，36%則因支持拜登。

川普經常提到「沉默多數」，死忠支持者基於2016年大選結果，相信民調沒辦法預測選舉結果。不過「紐約時報」（New York Times）訪問多位民調專家指出，隱性選民、羞於表態的川粉可能存在，但人數無法影響大局。

紐時指出，把川普民調落後歸因於民調失準，顯然是過度解讀。民調專家認為，在極端化的政治氣氛之下，很多想投給川普的選民，可能不願對周遭的人表態，但不一定會對民調說謊。

雖然川普陣營可能誇大了隱性選民對選舉的影響力，但民調還是可能沒有算到川普的部分潛在支持者，在些微差距就可能翻盤的州，被低估的關鍵少數可能發生作用。

長期觀察美國政局的台灣僑務顧問吳兆峯預估，今年美國總統大選投票率可望增加。他說：「疫情嚴重的情況下，美國民眾對政府作為的敏感度增加，加上多數民眾待在家裡時間較多，這段期間會比往常更關心政府政策與候選人的立場與政見。」

吳兆峯指出，大多數媒體民調呈現民眾對候選人的支持度，不過美國總統選舉不是看總票數，而是由選舉人票決定誰勝出，因此納入各州民調考量之後，才能夠提升預測的準確性，除了性別、黨派之外，年齡、種族、宗教、性向等因素也會影響選民意向。