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哈上兒子女同學！中年叔「口戰」緊緻妹　1訊息秒自貼送上門…撩爆心臟

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▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小兒子的女性朋友與中年網友「一見如故」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少單身的中老年男性，內心都會盼望有新一春來臨的可能，縱使機率可能微乎其微。國外一名中年男網友就投書《太陽報》論壇，提到自己今年46歲，卻沒想到遇見了小自己20多歲的女孩，兩人見面之後聊的相當開心，邀情對方到家中後，幾杯黃湯下肚就激戰了起來，但事後卻得面對「兒子的壓力」。

根據英國《太陽報》報導，中年網友在文中表示，今年46歲的他育有3個兒子，其中小兒子已經26歲，就在上星期進城買東西的時候，男網友巧遇了小兒子的同校友人，是個25歲的漂亮女孩。當下女孩開心的跟男網友揮手打招呼，兩人稍微聊了天敘舊。

男網友表示，「那一瞬間，我突然有個想法，我覺得她在跟我調情，雖然偶爾會發生，但是從沒有這麼年輕的女孩出現過」。兩人一見如故的聊了許久，接著男網友邀請女方到家中喝一杯，沒想到乾柴烈火之下，兩人「口部激戰」結束了「如故」的感覺。

在投書告解前一晚，男網友因為寂寞難耐，所以傳了一封訊息給女孩，兩人再度見面之後「真槍實彈」的發洩。男網友回憶：「這一切真的太美好，讓我很興奮，而她說她也很喜歡我，只是沒準備好帶著一個年幼的孩子談戀愛」，因此希望可以尋求鄉民的意見。

鄉民們紛紛留言，「其實如果沒有倫理道德問題，基本上家人都會需要一點時間接受」、「年齡不是問題，都會祝福」、「兒子可能心情會有點複雜吧！」

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