東林股臨會落幕！市場派奪得經營權　公司派控訴無權決議

▲左起為獨立董事史碩明、董事戴偉衡、董事林雍昇、董事李懷原、董事黃顯洲。（圖／東林提供）

記者姚惠茹／台北報導

LED廠東林（3609）爆發經營權之爭，兩大陣營分別在22日召開股東臨時會，而公司派稱在台中召開的股東臨時會遭惡意杯葛，並控訴市場派無權作成合法有效決議，不過市場派在出席股數達96.34％下順利召開股東臨時會，會中通過相關討論議案，並完成補選董事4席，含獨立董事2席。

東林新當選的董事2席，包括匯永盈投資股份有限公司代表人黃顯洲、東及開發股份有限公司代表人林雍昇，獨立董事則由徐火旺、史碩明擔任，由東及開發陣營的市場派順利拿下東林過半席次董事，並將在今（24）日召開董事會後，預計推舉李懷原擔任董事長，並盡速完成經營團隊改組。

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東林董事李懷原表示，感謝司法及主管機關對於公司治理的重視，延宕2月的紛爭在一切遵循完整的法令規定及程序辦理下落幕，今日將召開董事會，未來會以專業決策、拓展業務為核心，以最短時間完成經營團隊的改組。

李懷原強調，持股已經是最大了，還一直被貼上市場派或外資派的標籤搶經營權，實在很無奈，而且東及開發公司是東林公司重要策略聯盟夥伴的身分也始終未變，希望外界能給予公司一點時間和空間，新的經營團隊將盡速恢復正常運作。

▲左起為東林董事戴偉衡、東及開發董事長劉潔芝、東林董事李懷原。（圖／東林提供）

另外，東林公司派則指控遭市場派東及開發集團惡意杯葛，導致在台中召開的股東臨時會出席率不足流會，東及開發集團除在同一時間違法召集南港非法僭稱股東會外，違法召集人陳國華獨立董事更多次以違法方式上傳重訊公告，甚至非法變動會議日期、會議地點及議案等。

東林公司派表示，過去已就此採取諸多反制行動，但東及開發集團仍動作頻頻，且有諸多重大違反委託書規則的情事，包括開會通知未載特定徵求人的徵求場地表、誤導股東僅向東及開發集團提出委託書、違法發放股東會紀念品等。

東林公司派指出，南港非法僭稱股東會的惡例一開，形同所有上市櫃公司未取得經營權的少數只要取得一席獨立董事，即得隨意捏造莫須有理由召集股東會解任董事，違法變動公司經營權，恐對資本市場及法制造成不可回復的傷害，因此將依法訴追東及開發集團責任，以維護股東的合法權益。