浮潛拍攝美景突然休克！　下巴遭「45公分毒魚」刺傷16歲男當場身亡

▲少年浮潛時遭毒魚割傷身亡。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名16歲少年近來與家人在海邊浮潛時，突然被一條有毒的小魚刺傷，人們一開始以為他溺水，緊急把人救到岸上後，醫護人員注意到他的下巴有傷，氣管附近有一個約2至3公分的小傷口，急救後仍不幸身亡。

來自赫羅納省(Girona) 蒙塔古蒂奧伊斯(Montagut i Oix)的16歲少年阿瑙，與家人一同到度假勝地布拉瓦海岸(Costa Brava)浮潛，30分鐘後仍不見人影爸媽開始擔心便趕緊通報救生員搜尋，又15分鐘後才被附近遊客救上岸來，然而在醫護人員長時間的搶救下仍然被宣告身亡。

醫護人員發現，阿瑙的下巴與氣管處附近有一個小傷口，驗屍結果證實他因為遭含有劇毒的多斑擬鱸(Spotted weever)咬傷或刺傷，導致過敏性休克身亡。據了解，這種魚身長約45公分，背部有3隻含有劇毒的刺，外型色彩鮮艷。

爸媽後來在聲明中表示，阿瑙浮潛時一邊使用攝影機拍攝美景，「當時他在距離岸邊100公尺處發現水母，後來又看到這條色彩鮮豔、外型奇特的魚，本來人在遠處拍攝了30幾秒，魚突然消失在鏡頭前並刺向他的下巴，導致他立即死亡」。