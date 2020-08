浮潛拍攝美景突然休克！　下巴遭「45公分毒魚」刺傷16歲男當場身亡

▲少年浮潛時遭毒魚割傷身亡。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

西班牙一名16歲少年近來與家人在海邊浮潛時,突然被一條有毒的小魚刺傷,人們一開始以為他溺水,緊急把人救到岸上後,醫護人員注意到他的下巴有傷,氣管附近有一個約2至3公分的小傷口,急救後仍不幸身亡。

來自赫羅納省(Girona) 蒙塔古蒂奧伊斯(Montagut i Oix)的16歲少年阿瑙,與家人一同到度假勝地布拉瓦海岸(Costa Brava)浮潛,30分鐘後仍不見人影爸媽開始擔心便趕緊通報救生員搜尋,又15分鐘後才被附近遊客救上岸來,然而在醫護人員長時間的搶救下仍然被宣告身亡。

醫護人員發現,阿瑙的下巴與氣管處附近有一個小傷口,驗屍結果證實他因為遭含有劇毒的多斑擬鱸(Spotted weever)咬傷或刺傷,導致過敏性休克身亡。據了解,這種魚身長約45公分,背部有3隻含有劇毒的刺,外型色彩鮮艷。

爸媽後來在聲明中表示,阿瑙浮潛時一邊使用攝影機拍攝美景,「當時他在距離岸邊100公尺處發現水母,後來又看到這條色彩鮮豔、外型奇特的魚,本來人在遠處拍攝了30幾秒,魚突然消失在鏡頭前並刺向他的下巴,導致他立即死亡」。

Boy dies 'instantly' after being stung by poisonous fish while snorkelling https://t.co/0YpR4xHkRt pic.twitter.com/cRe7InNhAV