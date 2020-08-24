北韓「力圖改革」！官媒提「新5年經濟計劃」大砍弊政：改善人民生活

▲金正恩在大會上坦承經濟政策面臨失敗，預告明年1月公佈新政策。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩19日在勞動黨第7屆中央委員會第6次全體會議中坦承，政府所制定的經濟政策因天災、疫情影響面臨失敗，無法即時改善人民生活，表示在明年1月勞動黨第8次代表大會上，提出新的5年國家經濟發展計畫，力求突破現狀。

北韓機關報《勞動新聞》今（24）日發表一篇名為「勞動黨第8次代表大會所代表的重要意涵」的社論，表示黨與政府將打造會做事的代表大會，改善並克服政策中的所有缺失，試圖更貼近人民生活。

該篇社論指出，自從2016年召開勞動黨第7次代表大會後，內外情勢日漸嚴峻，各種意想不到的挑戰接踵而來，然而黨與政府卻無法即時制定出與之相應的經濟政策，使各種經濟指標遠遠落後於期待值。

該篇社論宣示黨與政府高層亟欲改變的決心，「我們會改變過往鬥爭風氣，將大會打造成會做事的大會，儘速克服萬難、改善缺失。黨中央力圖改變，在改革的過程中，使我們的革命達到更高的階段。」

▲北韓當局趕工興建平壤綜合醫院，預計10月10日完工，改善人民生活。（圖／達志影像）

據悉，勞動黨代表大會每隔5年召開，每次大會上將會公佈未來5年內的國家經濟發展計畫。

《韓聯社》分析，明年1月的第8次勞動黨代表大會，由於美國新一任總統大選結果早已出爐，預估在大會上會對美國、南韓發表新的外交訊息與策略方針。

►金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟 宣布明年發表5年計畫