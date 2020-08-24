影／「辭職在家帶小孩！」她出社會月賺30K　碩班男友嗆：浪費時間

記者施怡妏／綜合報導

每一種職業都應該被尊重，每個行業都很辛苦，一名女網友表示，自己一個月正職加兼職的薪水有3萬元，但讀碩士的男友卻認為在浪費時間，與其賺這一點小錢，不如去投資自己，甚至要她之後可以辭職在家幫忙顧小孩。這一番話讓她感到受傷，「我有種被侮辱的感覺，是我太敏感嗎？」

▲女網友月賺30K，遭到男友嘲笑。（圖／pixabay）

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原PO在「Zuvio 校園論壇」上發文，大學畢業後就出社會工作，男友則是繼續讀碩士班，一個月薪水2萬5000元，加上兼職工作的薪水，月收入有3萬元左右，「雖然不多，但因為住家裡，除了能養活自己也能存點小錢，目前還算滿意」。沒想到卻遭到男友潑冷水，認為原PO在浪費時間。

▲網友們認為，現在時代不一樣了，又不是唯有讀書高，再高沒有好的品德也沒意義。（圖／翻攝PAKUTASO）



原PO在文章寫道，男友覺得與其賺那點錢，也沒有什麼發展，不如投資自己，「還會調侃我，等他畢業之後，我就乾脆辭職，幫他顧家帶小孩就好」，說完之後還一臉得意的表情，讓她覺得自己好像被羞辱。

貼文發出後，網友在底下留言表示，「現在時代不一樣了，指望男人還不如自力更生」、「這種有點不行」、「等他畢業出來被現實痛擊完，就不會說這種垃圾話了」、「很多讀研的也只是沒有目標，想繼續讀書罷了，現在又不是唯有讀書高，再高沒有好的品德也沒意義」。

也有人建議原PO，「理想的交往，雙方要互相尊重對方， 不論那一方，地位都是平等的。 如果他的想法造成妳的不適，那就拒絕他的要求。 我認為不論妳們未來是否論及婚嫁，雙方都應該保有自己的經濟自主權，因為誰也不知道未來的變化」。