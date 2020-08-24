淫辱「前世情人」！獸父得知女兒染性病嗨翻了　神棍：你們前世很相愛

▲男子為了感染性病，多次性侵女兒。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名獸父貪戀親生女兒美色，在得知女兒感染性病後，竟然向女兒索討發生性關係，以求感染性病後，能「代替」女兒到醫院接受治療，幫助女兒取得治療藥物，且在女兒的手機安裝定位程式，潛入女兒的住處，並安裝針孔攝影機偷拍，遭大法院（最高法院）重判13年有期徒刑定讞。

根據《韓聯社》報導，該名男子於2018年11月至2019年2月數度性侵自己的女兒，在得知女兒感染性病後，對女兒表示，「如果妳就這樣去醫院治療性病，鐵定不會被當人看。不然老爸我代替來感染病毒，代替你去醫院治療，幫妳拿到治療藥物」，以此為由藉故性侵。

此外，更對女兒表示，「之前曾有一名相當靈驗的巫師對我說，妳是我前世的情人，我們前兩世曾經非常地相愛」，不斷慫恿女兒發生性關係。

▲男子在女兒家中安裝攝影機偷拍，多次性侵女兒。（圖／CFP）

不僅如此，男子在犯案過程中還拿起剪刀、菜刀試圖自殘，或威逼女兒發生性關係。被害女子透露，父親曾在自己的手機安裝定位程式，三番兩次前入住處，還在房間內偷裝攝影機，拍攝女兒一舉一動、監視私生活。

該男子事後向法官坦承，為了替女兒尋找性病治療藥物，曾與女兒有過幾次肢體接觸，但否認「性侵」女兒。

然而被害女子擔憂父親入獄服刑後，家裡必定會頓失經濟支柱，除了難以維持先前日常生活，更可能遭到母親怨懟，於是只好向一審法官遞出請願書，不願父親受到重罰。

不過一審法官認為，在父女倆的通話錄音檔案中，男子時常向女兒大喇喇要求發生性關係，且被害女子的口供與證詞說法一致，「該男所犯下的性侵案，其犯行惡劣，難以與其他案件相比」，判處男子13年徒刑、下達5年就業限制命令。

一審法官認為男子犯案後毫無反省態度，且不斷洗腦女兒改變證詞，於是決定不採信被害女子所遞交的請願書。

二審法官維持一審判決，並提出男子過去曾有性犯罪前科，因此命令男子在刑期結束後，還得戴電子腳鐐20年。

大法院駁回男子所提出的上訴要求，維持原審判決定讞。

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