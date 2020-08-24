愛奇藝條款後「淘寶台灣」為何被盯上？ 經濟部：陸資不得經營一般廣告業務

▲經濟部表示，將從嚴審核陸資在台投資之股權及實質控制力認定。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧/台北報導

繼愛奇藝專法通過後，經濟部表示，以外資名義來台的陸資電商經營業務範圍也要從嚴認定。官員指出，陸資來台經營電商，雖屬正面表列項目，但淘寶台灣等業者改以外資來台，搶食國內「一般廣告業務」大餅，這並非現行開放陸資投資項目，因此從嚴認定。

經濟部指出，目前陸資來台投資的正面表列項目中，電子購物及郵購業名列其中，陸資業者可在台執行電商業務，但陸資在台只能經營廣告傳單分送，伴隨電商平台而來的廣告效益，屬於一般廣告業務，目前並非正面表列項目。

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官員指出，為搶食線上廣告大餅，陸資電商不惜繞道假藉外資名義來台投資，經濟部也祭出二招防堵，包括從嚴審核陸資股權及實質控制力認定，以及配合推動跨部會對陸資投資相關規範之修法。

以愛奇藝專法為例，為防止大陸地區OTT-TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等迂迴方式在臺灣非法經營，經濟部在本月18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，將代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，明訂並非開放陸資投資項目，被視為愛奇藝下架專法再添力道。

經濟部依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，修正「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止臺灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。該修正草案預告期間為14日，將於9月1日期滿。預告期滿後，規劃於109年9月3日進行正式公告。