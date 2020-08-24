花271元買飲料！他掏「1張三倍券+100元現金」遭拒　網全看傻：為何不找零

▲271元的消費金額已經超出200元面額的三倍券了。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

政府推出的三倍券雖然不能找零，但因為可以搭配現金一起使用，所以還是相當方便。不過一名網友就表示，他先前去知名連鎖飲料店消費時，總共花了271元，因此給了店員1張面額200元的三倍券和1張100元的現金，豈料竟遭對方以「不找零」為由回絕，讓他相當傻眼。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，他先前去知名飲料店消費時，飲料加上購物袋的費用一共要271元，因此他就掏出了1張面額為200元的三倍券和1張100元的現金給店員，價值達300元，理應要找回29元給他。

請繼續往下閱讀...

不過店員見狀後，竟告訴原PO，「（三倍券）不找零」，如果有使用到三倍券就無法找零，如果全都使用新台幣就可以找零。原PO雖然當場傻眼，但還是改用300元的現金付費。

▲原PO買手搖杯+袋子共花了271元。（圖／取自Pexels）

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「這個店員數學不好喔」、「找29（元）ㄚ！不是嗎？現金一百要找零」、「我會跟他說『錢不夠』不買了」、「再買29個塑膠袋」、「振興券不找零，但是鈔票要找零啊」、「現金部分還是能找零阿」、「找台幣的零錢跟振興券有啥關係」、「拿100元去換71個一塊，給店員200（元）振興券、71個1元不用找」、「大於200（元）還不找零」、「100（元）是現金阿，為何不找零」。

不過也有網友提出另個觀點，「如果收銀機的系統認知是必須先扣現金後才使用振興券支付，這樣的設定非常不便；但如果是人為，店員可自行決定先使用哪一種方式支付的話，那我只能說這店員傻了。」

此後，原PO也表示，目前已與飲料店的小編聯繫，對方回覆非常有誠意，且應變迅速，不但會加強員工訓練，也提供客戶補償方案，「不過，飲料我早已喝下肚，也沒任何損失，所以，我也就沒接受了。」