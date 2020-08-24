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他嘆月薪5萬想買車買房「存很慢」　網揭暗黑內幕：這才是現實

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▲▼薪水、金錢示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲原PO認為，月薪5萬太少，存不了什麼錢。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

薪資高低一直都是大家關心的話題，能擁有高薪是多數人所嚮往的。有網友指出，看到有人嫌棄月薪10萬元不夠用感觸很深，「自己本身月薪5萬，光是生活費和房租就用掉一半」，扣掉開銷後，一個月只能存2萬元。讓他大嘆，「月薪只有5萬真的很少很少」。

原PO在PTT發文，本身月薪5萬元，光是生活費和房租就用掉一半，扣除其他開銷後，一個月只能存2萬元，「都30歲了還無車無房，一個月存兩萬元，不知道要多久才能買車買房」。對此，網友也表示有同感，「真的，在台北工作真的不太夠，我也是另外兼差才過得去」、「這才是現實人生，網路上一堆鬼扯的，薪水跟你差不多也是30歲，真的覺得不太夠用」、「5萬一個人花夠了，不過想成家還是做夢吧」。

請繼續往下閱讀...

也有其他人表示，「有一半以上的人不到5萬耶」、「30這樣還不差吧，努力學投資或開發副業賺更多」、「30歲就拿5萬請讓我稱讚你，代表你現在也是主管級的」、「要學投資理財 5萬月薪算很不錯了吧」、「眾數絕對遠遠不到5萬 平民有5萬就是很不錯了」、「看年薪吧！只有六十的確不多，有年終2-4就還不錯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自行政院主計處「薪情平台」）

▲年薪60萬元介於第6及第7十分位數區間內 。（圖／翻攝自行政院主計處-薪情平台）

根據行政院主計處「薪情平台」數據顯示，以全體受雇人員比較，月薪5萬元，年薪60萬元介於第6及第7十分位數區間內，有60％的受僱員工總薪資低於此區間，有30％的受僱員工高於此區間。

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