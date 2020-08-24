安倍晉三破首相連任最長紀錄　支持率卻達史上新低

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

現年65歲的日本首相安倍晋三已「連續任職」2799天，達成立憲史上最長的紀錄，超越他叔公佐藤栄作的2798天紀錄，而他的總在職天數更是超過了3000天。隨著安倍身體不佳的消息頻傳，自民黨可能在9月的內閣改組中計畫安倍卸任後的未來。其中副首相麻生太郎、自民黨政策研究主席岸田文雄、內閣官房長官須賀芳秀都被傳有可能接任黨總裁。

由於安倍身體狀況目前並不理想，首相辦公室似乎沒有打破歷史紀錄的喜悅。原訂首相將出席的自民黨董事會會議被取消，原計畫在27日舉行的「破紀錄慶祝晚會」也一併延期。有些自民黨的支持者開始認為，安倍的身體已經不甚樂觀。政府高層對此只表示，「對於首相來說，（破紀錄）僅僅是一個轉折點罷了。」

日本使用與英國一樣的選舉制度，由下議院多數黨領袖來任職首相，因此安倍只需要作為國會議員，再當選黨總裁就可以擔任首相一職。自民黨曾在2017年修改黨章，將首相任期「最長兩屆6年」改為「最長三屆9年」，讓安倍可將首相生涯延長到2021年9月。

據《朝日新聞》報導，安倍晋三在2006年9月首度上任，成為日本二戰後最年輕的首相，1年後因為身體不佳而選擇退休，又在六年後強勢回歸政壇，拿下反對黨「自民黨」的總裁大位，同年12月眾議院選舉中從民主黨手中奪回政權，隨後開啟了延續至今的連任之路，也在去年11月成為任期最長的首相，超過明治維新元老桂太郎的2886天紀錄。

安倍政府邁入任期最後一年，但近來卻飽受國內輿論批評。安倍晉三去年10月提高消費稅到10%，通過極具爭議的法案如《機密保密法》、《共謀罪》，最近身體不佳的傳聞更加動搖民眾的信心。根據《NHK》與《朝日新聞》的民意調查，對內閣的支持率達到他上任以來最低的34%。

外交方面上，安倍晉三也尚未達成許諾的目標，例如與普丁達成歸還「北方四島」（南千島群島）的協議，和金正恩所商談的釋放遭北韓綁架的日本人。這些外交成果短期內不太可能實現。