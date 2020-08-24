安倍在任2799天創日本最長記錄　內閣支持率跌至36%

▲日本首相安倍晉三創下在任期間最長的首相，但內閣支持率卻下跌到36%。（圖／路透）



記者葉睿涵／綜合報導

日本首相安倍晉三24日連續在任期已達2799天，是日本史上連續在任期間最長的首相，不過民調顯示，安倍內閣支持率已跌至36%。目前距離安倍任期結束還有1年多，但最近有傳言他的健康狀況堪憂。若傳聞屬實，黨內的凝聚力下降在所難免，也可能對今後的政局造成影響。

綜合外媒報導，日本首相安倍晉三到23日，連續在任天數達到了2798天，追平前首相佐藤榮作，也就是他外叔公的最長記錄。今天24日，安倍將打破紀錄，創下日本史上連續在任期最長的首相。由於安倍在2007年9月，第一屆內閣時曾因身體欠佳，執政僅1年就辭職下台，因此包括第一屆內閣在內的累計在任天數，他的在任天數已達3165天，去年11月已超越戰前的首相桂太郎，目前仍持續刷新最長紀錄。

▲安倍晉三近期頻繁進出醫院，恐怕將影響支持率與日本政局。（圖／路透）



儘管如此，根據日本共同社最近的全國電話民調，安倍的內閣支持率只剩36%，比上個月下跌了2.8%，達到第二屆安倍內閣成立以來次低，其中的不支持率更高達49.1%。關於政府對於新冠疫情的應對，在受訪的民眾中，有58.4%並不肯定日本政府的應對，而肯定的民眾則有34%。

問及有關第二屆內閣成立後，對安倍歷時約7年零8個月長期政權的想法時，民眾認為「積極面較多」的意見佔49.6%，而「消極面較多」的則佔43.9%。共同社同時也詢問了民眾如何看待立憲民主與國民民主，兩黨合併的新黨，有22%的人表示「期待」，而「不期待」的佔了67.5%。