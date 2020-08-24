消防員忙救災…竊賊「趁火打劫」偷走指揮車內錢包　銀行存款遭領光

▲加州消防員救火時指揮車竟遭竊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國加州因為「乾燥雷電風暴」引發大型野火，數千名消防員冒著生命危險投入救災，結果竟然有人趁機竊取消防員放在車上的錢包，不但狂刷信用卡還將帳戶內的存款提光。加州防火廳（Cal Fire）救火隊長布倫頓痛批，這完全是令人作嘔的行為。

加州救火隊長布倫頓（Mark Brunton）23日在記者會中表示，聖塔克魯茲郡（Santa Cruz）一名消防員在出勤時，竟有竊賊闖入救火隊地面指揮官的部門用車，將消防員的錢包偷走，不但狂刷信用卡還將帳戶內的存款提光，「說實話這讓我很震驚，這絕對是令人作嘔的行為，我無法相信有人會闖入消防員的車裡，趁著他們保護社區時偷東西。」

▲▼加州數千名消防員投入救災。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，聖塔克魯茲郡警方指出，當地「趁火打劫」的案子層出不窮，目前至少已獲報8起；18日才有5名男女趁著民眾撤離時，闖入空屋行竊，結果被警方逮著正著，罪名包含搶劫、巨額偷盜（grand theft）、共謀犯罪與入室竊盜。

警長哈特（Jim Hart）怒批，「一般來說地方檢察官和我都保有同情心，但我現在無法同情也沒有耐心看到有人趁著野火期間，來到我們社區從被疏散、受到創傷的人們身上偷東西。」目前警方正擴大巡邏，因為居民都已撤離，所以他們會逮捕任何不屬於警消部門的人。

根據路透社報導，過去一周在加州北部和中部頻發「乾燥雷電風暴」，點燃多處野火後範圍迅速擴大，目前已造成至少6人死亡，超過700處住宅和建築毀損，將近百萬英畝的地已成焦土。

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