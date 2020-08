基督城槍手「盡可能造成死傷」…穆斯林求留命仍遭殺　法官可判「首例」刑期

▲紐西蘭基督城槍擊案罪犯塔朗特(Brenton Tarrant)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

紐西蘭基督城槍擊案罪犯塔朗特(Brenton Tarrant)24日上午舉行聽證會,將有66名倖存者與親屬會在為期4天的聽證會中發表證詞。檢察官向法庭表示,塔朗特早在幾年前就開始制定這項屠殺計畫,他的目標是「盡可能造成更多死傷」。

塔朗特在2019年3月15日持槍掃射2座清真寺,導致51人喪命,行兇當下還透過網路直播;他最初不承認任何犯行,直到今年3月才承認51項謀殺、40項謀殺未遂以及1項恐怖主義指控。

在24日展開為期4天的聽證會中,將有66名倖存者與親屬發表證詞,而塔朗特也會為自己答辯,最後由高等法院法官曼德爾(Cameron Mander)做出判決。

▲倖存者與親屬出席聽證會。(圖/路透)



負責檢察官霍斯(Barnaby Hawes)表示,擁戴極端白人至上主義思想的塔朗特,早在數年前就開始制定這項屠殺計畫,除了在行兇前上網預告外,還在行兇當下利用網路直播,朝著懇求饒過一命的穆斯林開槍,「他的目標就是盡可能地造成更多死傷。」

由於紐西蘭早在1989年廢除死刑,因此塔朗特面臨的最低刑期是17年,不過法官曼德爾有權判處終身監禁、不得假釋,而這也會是紐西蘭首例。許多倖存者與受害家屬,選擇站出來發表證詞,在新冠肺炎疫情當下,他們更是提早一個多月返國,確保在隔離後可以出席聽證會。

遠從新加坡搭機返紐的倖存者家屬圖揚(Hamimah Tuyan)表示,丈夫死後,她曾猶豫是否要發表證詞,因為她擔心會助長塔朗特的自戀。為了避免塔朗特趁著答辯時,對外宣揚極端思想,法官在開庭前叮囑現場媒體,不可以報導此類言論,否則一律視為藐視法庭。

Hamimah Tuyan's husband, Zekeriya, was one of 51 people killed by the attacks on two mosques in Christchurch in March 2019



She has flown from Singapore to New Zealand to give a victim impact statement at his sentencinghttps://t.co/VsBZCLle4y pic.twitter.com/PCTy1K7JCu