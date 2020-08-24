基督城槍手「盡可能造成死傷」…穆斯林求留命仍遭殺　法官可判「首例」刑期

▲紐西蘭基督城槍擊案罪犯塔朗特（Brenton Tarrant）。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合外電報導
紐西蘭基督城槍擊案罪犯塔朗特（Brenton Tarrant）24日上午舉行聽證會，將有66名倖存者與親屬會在為期4天的聽證會中發表證詞。檢察官向法庭表示，塔朗特早在幾年前就開始制定這項屠殺計畫，他的目標是「盡可能造成更多死傷」。
塔朗特在2019年3月15日持槍掃射2座清真寺，導致51人喪命，行兇當下還透過網路直播；他最初不承認任何犯行，直到今年3月才承認51項謀殺、40項謀殺未遂以及1項恐怖主義指控。
在24日展開為期4天的聽證會中，將有66名倖存者與親屬發表證詞，而塔朗特也會為自己答辯，最後由高等法院法官曼德爾（Cameron Mander）做出判決。
▲倖存者與親屬出席聽證會。（圖／路透）
負責檢察官霍斯（Barnaby Hawes）表示，擁戴極端白人至上主義思想的塔朗特，早在數年前就開始制定這項屠殺計畫，除了在行兇前上網預告外，還在行兇當下利用網路直播，朝著懇求饒過一命的穆斯林開槍，「他的目標就是盡可能地造成更多死傷。」
由於紐西蘭早在1989年廢除死刑，因此塔朗特面臨的最低刑期是17年，不過法官曼德爾有權判處終身監禁、不得假釋，而這也會是紐西蘭首例。許多倖存者與受害家屬，選擇站出來發表證詞，在新冠肺炎疫情當下，他們更是提早一個多月返國，確保在隔離後可以出席聽證會。
遠從新加坡搭機返紐的倖存者家屬圖揚（Hamimah Tuyan）表示，丈夫死後，她曾猶豫是否要發表證詞，因為她擔心會助長塔朗特的自戀。為了避免塔朗特趁著答辯時，對外宣揚極端思想，法官在開庭前叮囑現場媒體，不可以報導此類言論，否則一律視為藐視法庭。
Hamimah Tuyan's husband, Zekeriya, was one of 51 people killed by the attacks on two mosques in Christchurch in March 2019— BBC News (World) (@BBCWorld) August 23, 2020
She has flown from Singapore to New Zealand to give a victim impact statement at his sentencinghttps://t.co/VsBZCLle4y pic.twitter.com/PCTy1K7JCu
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