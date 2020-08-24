納瓦爾尼案進入調查　「托木斯克出差行程」全被跟蹤…上機前喝下毒茶才放手

▲納瓦爾尼送往柏林。（圖／路透社）

記者陳亭伃／編譯

疑似遭到俄羅斯情報單位盯上的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），日前欲從托木斯克搭機返回莫斯科，卻身體出現不適，同行秘書亞米許（Kira Yarmysh）表示，納瓦爾尼是遭人下藥。好不容易透過層層關卡轉介至德國夏里特醫院治療。案情進入調查，當地媒體指出，納瓦爾尼可能早就受到監視。

根據英國《衛報》引述俄羅斯《МК》新聞指出，納瓦爾尼當時在新西伯利亞就已經抱怨自己被跟蹤，且警察「監視」意味相當明顯，但一路卻未有激烈的狀況出現，直到在托木斯克時，氣氛相對平靜的詭譎。沒想到直到納瓦爾尼喝下一杯茶後登機，身體就開始出現不適，最後只得迫降在鄂木斯克接受治療。

▲納瓦爾尼秘書表示，納瓦爾尼每次出差幾乎都會遭到跟蹤。（圖／達志影像／美聯社）

報導中指出，納瓦爾尼在托木斯克參加活動會議時，就被追蹤進食、消費紀錄，並且還有警察跟到他所住的地方，更知道他會到托米河附近活動。秘書亞米許表示，「納瓦爾尼出差時，這樣的狀況時有所聞，這樣的細節調查我們也不驚訝，但這次卻擺明在公眾前面上演。」

消息人士指出，納瓦爾尼所中的毒，不僅可能重傷他的身體，更可能會傳染給其他人，因此在他被送往柏林的過程中，全程都躺在如太空艙的單架上。諷刺的是，納瓦爾尼在鄂木斯克的體檢報告中，卻顯示「並未中毒」，如今轉介到柏林醫院，德國總理梅克爾下令「將會把納瓦爾尼治療到痊癒為止」。

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