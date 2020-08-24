加拿大百名護理師集體離職　「新冠+流感」癱瘓急診室…使用率暴增至168％

▲新冠疫情之下醫護人員的工時不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

全球新冠肺炎疫情從春天爆發至今，許多國家的醫療體系都陷入崩潰，毫無休止的工作量讓加拿大魁北克出現護理師的離職潮。這些護理師表示，季節性流感加上第二波新冠肺炎疫情讓急診室幾乎人滿為患，他們的休假與基本工作條件都被丟在一旁，當局甚至發布指令暫停勞資協議，這都讓他們覺得自己被醫療體系拋棄。

根據《法國國際廣播電台》（RFI）報導，魁北克省蒙特婁市（Montréal）從疫情爆發開始，護理師就減少了休息時間，工時也不斷延長，救治不斷湧入的病患。許多護理師逐漸筋疲力竭，因此出現了離職潮，幾乎有數百位護理師同時離職。

▲加拿大醫護人員發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）



當地護理師工會指出，他們始終在第一線工作，毫無懈怠，但休息時間不斷減少，工時不停增加，原有的工作條件被棄置一旁，政府甚至發布指令暫停執行勞資協議，這些都讓他們覺得被整個醫療體系拋棄。

除了護理人員外，急診室也是另外一個戰場，魁北克洛朗區（Laurentians）急診室醫生蘭德里（Simon-Pierre Landry）就在推特上懇求政府，可以盡快投入更多資源到急診室，因為衛生部最新公布的防疫計畫，提供了1.06億美元的資金，但卻隻字未提到急診室。

據統計，目前蒙特婁的急診室使用率約在106％至183％，已經完全超出負荷，已經沒有空間區分確診與非確診病患。一名資深急診室護理師表示，衛生部完全忽視了因為新冠疫情而癱瘓的急診室，「人們似乎不擔心在急診室被感染新冠肺炎。」