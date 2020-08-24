「AI、量子計算」高端軍事技術　美國會：中國為最強勁對手

▲中美兩國在各方面不斷較勁。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國國會研究處（CRS）於8月初發表報告指出，中國是美國在人工智慧（AI）和量子計算等高端軍事技術方面上最強勁的對手。報告內容表示，美國雖然是全球許多先進技術的領頭羊，但中國和俄羅斯也一直在高級軍事技術的方面穩定發展，實力不容小覷。

根據《南華早報》報導，CRS在一份名為《新興軍事技術：國會的背景和問題》的報告中指出，美國雖然是許多先進技術的領頭羊，但中國和俄羅斯也在同領域中穩定發展，「中國被廣泛認為是美國在國際AI市場上最強勁的競爭對手，因為中國在該領域的成就證明了實現AI發展的潛力，且該技術可以用在協助國家軍事和反間諜。」

▲報告指出中國的AI技術已經威脅美國。（圖／pixabay）



報告指出，依照美國的高超音速武器的發展進程，要在2023年前部署可以操作的高超音速武器有點困難，但中國不斷宣傳他們的武器有強大的打擊能力，且他們確實已經研發出可攜帶核彈、裝滑翔器的東風41型洲際彈道飛彈；「中國在他們的發展計劃中越來越重視量子技術的研究，幾乎已經是全球量子技術的領導者。」

此外，澳洲戰略政策研究所的高級分析師馬爾科姆（Malcolm Davis）也表示，中國在軍事技術方面遠遠落後美國的時代早已過去，在許多領域上面，中國和美國是差不多的，但在某些領域，像是超音速、人工智慧和量子技術上面，中國已經建立了廣泛的國防技術中心網路，加強解放軍的能力，讓他們成為21世紀中「訊息化」和「智能化」的軍方。

馬爾科姆也指出，儘管中國在常規武器上面可能稍微占下風，但他們可以透過生產額外的軍事設備來彌補這個問題，以海軍方面來說，解放軍的海軍量正在超越美國海軍，同時兩者間的質量差異也迅速的在縮小，「依照目前的情況來看，無法保證美國與其盟國和中國發生衝突時必定能成為贏家。」