最有錢／台股度鬼月像極了愛情！避險+抗震　變盤也能賺

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台股在歷經前一週的恐慌性殺盤重挫416點後又回穩，捉摸不定的台股，套句最近的流行語「像極了愛情」！但台灣投資人似乎對股市依然充滿信心；面對資金、投資人信心足夠的狀況，股市不斷升高但又可能摔跤，該怎麼操作才能免驚又安心呢？8月24日《雲端最有錢》請到分析師陳威良、財經專家阮慕驊、籌碼達人李懿，給你全面的局勢分析和籌碼教學！



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三大法人該跟誰走？外資研究報告某個股的目標價能信嗎？有時候不能傻傻跟，假漲陷阱有哪些？如何破解？有哪些個股基本面、技術面、籌碼面面面俱到，幫助你力抗高檔震盪同時又後勢可期？多方趨勢不變，外資台股賣多買少，未來該怎麼觀察？股市高點該懂得避險，有沒有一些避險方法？所有精彩內容都在《雲端最有錢》！