婆婆媽媽用三倍券報復消費　特力屋前7月廚具家電業績「不減反增」成長25%！

▲特力屋今年上半年廚具家電業績比去年同期成長2成5以上。（圖／特力集團提供）

記者吳佳穎／台北報導

疫情以來，通路有一段時間承受生意清淡壓力，但特力屋通路的餐廚、鍋具半年來銷售成績逆勢增長，因為有一陣子，消費者待在家「封關」，刺激生活、家用相關商品搶手，加上三倍券效應，連國際一線的餐廚精品、家電，下手都不手軟，最明顯的就是今年8月初烘焙展，迎合上消費者的報復消費潮，人氣超旺，讓特力屋今年1到7月廚具家電業績較去年同期激增2成5以上！

特力集團資深經理黃惠珍說，最明顯的就是，今年8月初烘焙展，迎合上消費者的報復消費潮，人氣很活絡。其實展前大家心裡都「剉嘞但」，因為原本要3月舉辦的展，碰到疫情延宕了將近半年，狀況不明。展前就還有其他廠商因進貨「斷糧」陸續撤展、規模縮小，讓大家都覺得很不妙。

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她表示，雖然整體展覽規模比往年打了6折，但特力屋維持原本規劃，八大品牌齊上聯展，也幸好就這樣搭上這波「報復消費潮」，兩者配合得剛剛好。

「有人潮就有錢潮。」黃惠珍說，今年烘焙展連一些比較小的餐廚工具也大熱賣，在場人員每天要做的事就是「補貨就好」，其他都不用做，因為客人一直買，現場人員手腳根本忙不過來。

她分析，大多數消費者是為了明星商品「攪拌機」而來，很多人又順道帶了烤模、甚至烤箱，平均每個消費者至少花個兩、三萬跑不掉。因為三倍券在手，多一筆額外收入，大家晉升成「貴婦」，再配上優惠，加送贈品，平常捨不得買、看很久的東西就會下手。

黃惠珍說，台灣是一個美食取得非常便利的地方，三五步就有小吃、餐廳，因此，還願意走進廚房的消費者，大多是對做菜有熱愛，或是對健康食安特別在意的熟齡人士。她們口袋深、願意投資，是很精明的一群消費者。只要工具精良、多功能，能一機多用，再加上顏色選擇多，馬上會打中這個群目標族群的心。

▲特力屋今年上半年廚具家電業績逆勢增長，圖左二為特力集團總裁何湯雄。（圖／特力集團提供）

三大原因 讓消費者掏錢買廚具家電

廚具家電熱銷，黃惠珍也歸納3大原因。第一，有消費者說，疫情緊張期間，大家在家煮的時間變多，有一陣子餐廳沒人敢去，假日也減少出門，瀏覽網路看了不少烹飪、做菜的分享，看得手癢，自己也想來做菜。

黃惠珍自己身為忙碌職業婦女，她也發現在家開伙頻率變高，「周末一定自己煮，周間也會個弄晚餐一、兩次」，因為外帶不一定好吃，外食則擔憂感染風險。

第二，有段時期，電視上各國封城的畫面，讓台灣消費者在賣場瘋狂囤貨。「斷糧危機感」在家中製造出需要消化的食物山！這時候，就會發現好道具很必要，好的刀、好的鍋、加速料理時間的家電，變成樣樣不可或缺。

第三，則是小朋友在家時間增多。黃惠珍說「親子一起做料理」最近成為潮流活動，從「DIY鬆餅機」大賣就見端倪。疫情期間，大家發現和孩子一起做料理，消磨時間又感情加溫，放上IG、FB更是吸引「點讚」的溫馨畫面。她笑說：「總比指導功課，親子劍拔弩張，要合緩得多！」