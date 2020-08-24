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加州史上第2、3大野火同時發生！　24處火場肆虐…「乾燥雷電風暴」還在後頭

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▲▼加州發生24處森林野火，國民衛隊和美軍皆派出人員軍機前往協助。（圖／路透）

▲加州野火肆虐。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州24處大型野火遍布全州，美東時間周日（23日）當天，西岸許多軍機和國民衛隊都已兼程趕赴現場，協助當地消防隊救火。不過正值西岸野火季節時，也是「乾燥雷電風暴」（dry thunderstorm）的好發期間，當局警告，除了救火危險，也要小心密集的雷擊。

「乾燥雷電風暴」攜帶水氣，在加州等地區形成時會釋放大量雷電，形成壯麗嚴峻的景象。雲層雖然會降雨，但因空氣太過乾燥，經常導致降雨落下後未觸及地面前就已再度被蒸發，因此水氣從未重回乾燥土地，雷電擊中水分含量稀薄的土地和野草，就會輕易引發火災。

根據路透社報導，過去一周在加州北部和中部頻發「乾燥雷電風暴」，點燃多處野火後範圍迅速擴大，目前已造成至少6人死亡，超過700處住宅和建築毀損，將近百萬英畝的地已成焦土。這幾天濃煙與塵埃不斷壟罩北加州，甚至飄往鄰近各周。

加州紀錄史上第二和第三嚴重的野火正同時發生，地點在舊金山灣區周遭，當局已經要求超過20萬人撤離居所。加州林業與消防部（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，其中一處規模最大的野火發生地火勢極端，救火成效嚴重受阻，「火勢持續往不同方向快速發展，對好幾個社區造成影響。」

▲▼加州發生24處森林野火，國民衛隊和美軍皆派出人員軍機前往協助。（圖／路透）

▲▼野火造成的濃煙和塵埃在過去數日嚴重影響北加州，所經之處全成焦土。（圖／路透）

▲▼加州發生24處森林野火，國民衛隊和美軍皆派出人員軍機前往協助。（圖／路透）

截至美東時間23日下午，史上第二大的火場規模34萬英畝，範圍擴及那帕市（Napa）、索諾瑪市（Sonoma）、優洛郡（Yolo）和索拉諾郡（Solano）等地；第三大的火場規模僅略小一點，達到33萬9000英畝。消防隊努力數日，但在第一個火場僅控制住17%地區，第二火場則是10％而已。

▲▼加州發生24處森林野火，國民衛隊和美軍皆派出人員軍機前往協助。（圖／路透）

▲美軍多架軍機、國民衛隊和多地動員救火隊人員，正趕赴加州幫忙。（圖／路透）

火勢現已超過加州林業與消防部的負擔能力，灣區外圍的野火更已經對加州大學造成威脅。亞利桑那、蒙大拿、內華達、德州和猶他州已經召集人手及消防隊員，紛紛趕往加州各地火場協助打火，據了解還有更多人員在前往的路上。國民衛隊已動員約200人，美軍也已派出多架飛機協助。

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