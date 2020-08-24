以色列和阿聯關係正常化　伊朗「敵人環繞」難斷珍貴經濟交流

▲川普日前在白宮宣布，以色列、阿拉伯聯合大公國達成和平協議。（圖／路透社）

文／中央社杜拜23日綜合外電報導

以色列與阿拉伯聯合大公國達成具有里程碑意義的關係正常化協議，可能讓以色列企業來到死對頭伊朗家門口做生意，但不太可能干擾阿拉伯聯合大公國和伊朗經濟關係。

在美國總統川普居間斡旋下，以色列和阿拉伯聯合大公國13日達成歷史性和平協議，雙方將全面關係正常化。

專家說，這也可能為以色列和在阿拉伯聯合大公國伊朗商人的直接經濟接觸鋪平道路，這些人將因政治因素獲益。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations, ECFR）的中東分析師畢昂可（Cinzia Bianco）表示，阿拉伯聯合大公國的伊朗人要和以色列人面對面接觸，還需要等上「一段時間」。

石油資源豐富的阿拉伯聯合大公國是第一個和以色列建立關係的海灣國家。伊朗遭鄰國指控加劇地區不穩定，與外界緊張關係不斷升高。

阿拉伯聯合大公國指責伊朗從1971年以來占領3個阿聯島嶼，並因盟友沙烏地阿拉伯和伊朗之間出現對抗局面，阿聯在2016年降低和伊朗關係。伊朗也遭到美國嚴厲的經濟制裁。

儘管雙方局勢緊張，但這兩個隔著戰略要衝荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）相距70公里的國家，仍保持外交交流和為雙方創造數十億美元收入的重要經濟關係。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心（Global Energy Center）資深研究員華爾德（Ellen R. Wald）表示：「德黑蘭不能放棄與任何國家的經濟聯繫，尤其是和伊朗相鄰的阿拉伯聯合大公國。」