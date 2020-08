黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖擁擠蔬菜市集釀大恐慌　5傷1命危

▲黑熊將男子重咬在地,隨後轉身再衝入人群。(圖/翻攝自推特「@mohitkld」)

記者張靖榕/綜合外電報導

印度巴瓦尼帕特納(Bhawanipatna)一處蔬菜市場日前遭野生黑熊闖入,牠從樹叢中竄出後逢人就攻擊,撲倒撕咬後再轉移對象,最終造成至少6人受傷。其中2人傷勢嚴重,一名患者病況急轉直下,目前已被送往鄰近私人醫院。

《新印度快報》引述現場消息報導,事發地點在印度人壽保險公司辦公室附近的蔬菜市集,當地居民早在攻擊發生的前一天,上周四(20日)晚間便看見黑熊在街上嚎叫,到了隔天上午人潮熱絡的蔬菜市集營業後,牠也在附近徘迴。

擁擠的人群嚇壞了野生黑熊,大約9點左右,過度驚嚇的黑熊開始朝路過的人群攻擊,撲倒對方後用尖牙和利爪凶狠抓咬。警方獲報後趕往現場,但因為一時無法抓捕黑熊,於是趕緊要攤販們收攤撤離,並透過廣播系統要附近居民不要外出。

▼前一晚黑熊在大街上奔跑嚎叫,隔天憾事發生。

Bear roaming around streets of Bhawanipatna

Rescuers trying hard to catch the bear

(yesterday night)

{21-08-20}#bearattack #bhawanipatna #kalahandi pic.twitter.com/1ziYCoUiKC