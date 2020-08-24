黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖擁擠蔬菜市集釀大恐慌　5傷1命危

▲黑熊將男子重咬在地，隨後轉身再衝入人群。（圖／翻攝自推特「@mohitkld」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度巴瓦尼帕特納（Bhawanipatna）一處蔬菜市場日前遭野生黑熊闖入，牠從樹叢中竄出後逢人就攻擊，撲倒撕咬後再轉移對象，最終造成至少6人受傷。其中2人傷勢嚴重，一名患者病況急轉直下，目前已被送往鄰近私人醫院。

《新印度快報》引述現場消息報導，事發地點在印度人壽保險公司辦公室附近的蔬菜市集，當地居民早在攻擊發生的前一天，上周四（20日）晚間便看見黑熊在街上嚎叫，到了隔天上午人潮熱絡的蔬菜市集營業後，牠也在附近徘迴。

擁擠的人群嚇壞了野生黑熊，大約9點左右，過度驚嚇的黑熊開始朝路過的人群攻擊，撲倒對方後用尖牙和利爪凶狠抓咬。警方獲報後趕往現場，但因為一時無法抓捕黑熊，於是趕緊要攤販們收攤撤離，並透過廣播系統要附近居民不要外出。

▼前一晚黑熊在大街上奔跑嚎叫，隔天憾事發生。

At Bhawanipatna a wild bear attacked some people pic.twitter.com/m3wCtTuEQJ — sraban kumar (@sraban16) August 21, 2020

現場相當混亂，其中一名遭攻擊的男子躺在巷子裡滿臉是血，幾乎失去意識，眾人將他抬到大街等待救援。森林當局出動至少3名官方人員試圖抓捕，官員庫瑪爾（Nitish Kumar）表示，目的是捕捉黑熊並注射鎮靜劑，之後將牠野放回森林深處，希望盡快讓大街恢復平靜。

目前相關當局仍在對黑熊進行追捕。6名慘遭熊爪的居民均已送醫或獨自前往醫院，其中2人傷勢嚴重，一人已移往布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）私人醫院進行救治。

據庫瑪爾指出，這已是本月第2起類似事件。15日，另一隻黑熊在當地出沒，被捉捕後野放回森林裡，這些動物的棲息地近年屢遭人類砍伐森林而縮小，食物匱乏加上當地火耕文化，使得人類與野生動物的界線逐漸模糊，相關事件也更常發生。