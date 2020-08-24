新台幣放大理財術！國人最愛換美元　銀行傳授4招鎖住換匯甜蜜點

▲根據統計，國人最愛換的外幣是美元，其次為澳幣、日圓或人民幣。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

疫情擴散全球，民眾無法出國旅遊，導致旅遊外幣需求大幅下降，但隨著新台幣日趨強勢，不少人趁相對低點時把握機會，以新台幣換匯，從5大民營銀行統計顯示，國人最愛換的外幣是美元，無論是資產配置或旅遊換匯，銀行不藏私傳授聰明換匯4大撇步，除了可享升值優惠兌換更多外幣外，也可搭配外幣定存專案理財。

從5大民營銀行調查客戶換匯行為數據顯示，包括中信銀行、玉山銀行、台新銀行、北富銀、國泰世華銀行等5家民營銀行客戶，最愛換的外幣通通都是美元，其次為澳幣、日圓或人民幣。

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今年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，民眾對零接觸理財需求增加，帶動線上換匯需求成長，今年以來5大民營銀行自動化通路換匯筆數、金額皆較去年同期增加，其中國泰世華銀行換匯交易量有三位數成長、台新銀行也有兩位數成長，顯示儘管疫情影響全球旅遊及貿易，但客戶在線上換匯需求仍逐步增加。

隨著新台幣強升，許多人紛紛趁便宜搶外幣，究竟該如何聰明換匯？銀行教戰掌握4個撇步，包括設定匯率到價通知、外幣ATM領鈔換匯、線上換匯優惠、定期定額換匯等，就能取得最佳匯率。

▲銀行傳授4招鎖住最佳匯率，包括設定匯率到價通知、外幣ATM領鈔換匯等。（圖／記者紀佳妘製表）

撇步一、設定匯率到價通知

民眾若想布局外幣，卻無法時時刻刻盯著匯率時，銀行建議可透過LINE官方帳號、網路或行動銀行等方式，進行匯率到價通知設定，待匯率到達目標價位時，系統就會即時通知，其中北富銀一次最多可設定5組想要買的外幣，到價通知期間最長可設定30天，而台新銀行或Richart LINE官方帳號直接設定，就能收到外幣到價通知，也可開啟近7天及30天最低價通知，不錯過最理想的換匯時間。

撇步二、線上換匯優惠多

民眾如透過網路或行動銀行「線上換匯」，通常享有外幣讓分優惠，讓購入的外幣更加便宜。中信銀行每月都會推出「17換匯吧」限時限量換匯優惠活動，以8月活動來看，美元最高可減免3.5分，其他銀行則不定時推出搶匯活動。

此外，台新Richart今年5月首推線上解匯功能，民眾可在Richart APP線上操作收款外幣，免除過去跑分行等待時間，且大幅提升使用體驗，對於留遊學、國外打工的客群來說資金運用更為便利。

撇步三、外幣ATM領鈔換匯

為方便民眾領外幣現鈔，多家銀行在全台分行設外幣ATM，另可享匯率優惠，比臨櫃換匯更划算。以台新銀行為例，目前使用台幣帳號換匯提領外幣現鈔，可享美元減免5分、日圓減免0.1分、人民幣減免0.7分匯率優惠。

台新銀行建議，民眾若僅有小額外幣需求，可直接前往外幣ATM以新台幣帳號換匯較為划算；若有大額外幣需求，則建議可在匯率相對低點時，先於台新網路或行動銀行APP或Richart APP進行換匯，需要用到外幣現鈔時再到外幣ATM選擇以「外幣帳戶」提領，不用再受三點半銀行打烊的時間限制，可快速、方便的以優惠的匯率領取外幣現鈔。

撇步四、定期定額換匯

若想要以長期投資為目的，北富銀、中信銀都建議，以定期定額方式購入外幣，分散匯率風險，可透過行動銀行或網路銀行預約換匯，約定每月固定扣款買入外幣 ，達到分散價位風險的效果。

另針對多次的外幣買入，難以計算整體平均購入成本，玉山個人網路或行動銀行APP提供「外幣平均成本」功能，讓民眾做為買、賣外幣，或轉定存的決策參考。