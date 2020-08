痛批北京已成「政治殭屍」　蔡霞：美方態度要更強硬

▲中國國家主席習近平。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合外電報導

中共中央黨校退休教師蔡霞日前因「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」遭到開除黨籍。蔡霞接受國外媒體訪問時表示,很高興被開除,她同意美國加大對中國的強硬態度,因為現在的中國共產黨已成為政治殭屍,「中國和美國之間的關係並非只是人民的衝突,而是兩種意識形態、系統的競爭與對抗。」

綜合BBC、CNN報導,蔡霞(Cai Xia)出生於中共典型的革命家庭,她也是黨齡長達40年的資深黨員;不過近來她對於中國共產黨內部的問題直言不諱,多次遭到約談,最後在17日因「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論,性質極其惡劣、情節極其嚴重」遭到開除黨籍。

▲中共中央黨校開除退休教師蔡霞的黨籍。(圖/翻攝中國網)



目前人在美國的蔡霞表示,中央黨校曾打過10多次電話給她,請她回國和組織談清楚,但她認為,若是返回中國在安全上沒有保障。蔡霞說,她很開心能被開除黨籍,因為現在的中國共產黨已經和她小時候所相信的不一樣了。

全國人大在2018年3月表決通過《憲法》修正案,正式取消國家主席的兩屆任期限制,並將中國國家主席習近平的「新時代中國特色社會主義思想」載入國家根本法。蔡霞向BBC表示,此次修憲明擺著是一個倒退、開歷史倒車的事情,「我感覺他們就是『政治殭屍』了,這個黨已經完全喪失了自我糾錯的能力。」

