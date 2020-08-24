「疫情害業績狂掉九成」售票業者盼紓困延續　藝Fun券額度再提高！

▲KKTIX希望政府能夠續推紓困補助。（圖／翻攝自KKTIX官網）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)自今年初爆發，各行各業營運一夕掉到谷底；一直以來替許多演唱會、藝文活動售票的KKTIX透露，在台灣疫情最嚴重的時期，業績就掉了九成，即便是疫情回穩後，售票業績也僅回升了兩三成，原因就在於有許多國外藝人都進不來台灣，目前僅能替國內藝人演唱會進行售票。

「大多數的民眾都直覺認為，一場演唱會的取消，最辛苦的是主辦單位，事實上，售票業者也是相當辛苦！」KKTIX總經理林怡君表示，對於售票系統業者來說，若是遇到演唱會退票，不僅僅是一項簡單的行政手續罷了。

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在疫情來襲後，許多演唱會、藝文活動取消，作業人員比平常還要更忙碌，要受理退票、逐筆輸入資料，且要匯款將退票後的費用退還給消費者。讓林怡君直呼「疫情期間不但更忙，還沒有錢賺！」

林怡君指出，如果一場小巨蛋演唱會售出的門票有1萬張，如果取消就是要逐筆處理1萬筆的資料，而疫情期間取消的場次少說有60場，售票系統端的人員作業相當繁重。

林怡君坦言，KKTIX在疫情期間受到的衝擊相當大，因此無論是藝文1.0還是2.0都有申請，且這些補助對於藝文業者來說幫助真的很大。

不過，雖然這些補助能暫時替KKTIX撐一段時間，但林怡君仍希望，在疫情真正平歇前，政府能繼續發放補助款，讓業者可以在短時間內的薪資發放、營運等能繼續維持下去。

不僅是補助 藝Fun券也希望延續、額度再提高

除了補助款項外，林怡君也希望政府能延續藝Fun券這項政策。她認為，藝Fun券無論對於企業、店家來說，都具有實質的幫助。

舉例來說，藝Fun券一人一次就發放600塊，相當於一場電影，或是一場藝文活動兩張門票的價值；如果是一張1,000元的演唱會門票，一張藝Fun券就能抵掉六成的費用，這會讓消費者更願意買票進場。政策若能繼續延續下去，對於藝文類意者來說，都是相當實際的幫助。

「除此之外，藝Fun券的App介面設計相當友善、便利操作，延續藝Fun券也能讓這個App不是只有短時間的使用罷了。」林怡君希望，藝Fun券的額度能再提高，雖然現在已經推出了2.0，但是希望能再增加每個消費者的使用額度，讓政策能夠轉化成支持業者營運的實際力量。

後疫情時代 認真考慮票券e化

現在台灣已經走到了後疫情時代，在五、六月時有部分藝文演出開始回溫；不過，已參與過部分活動的民眾都會發現，排隊進場的時間變得相當冗長。

林怡君指出，現在無論是球賽、演唱會等活動，進場排隊的時間被拉得很長；原因在於政府要求「實名制」，進場前不僅要量額溫、噴酒精，還要花時間填寫紙本的個人資料。

這一類的活動，若是能使用實名制驗證應用程式，以電子票券的方式呈現，那麼就能大幅縮短進場的時間。林怡君認為，透過e化的方式，消費者在購票初期就能輸入自己的身分證字號、姓名、電話等基本資料。不僅在進場前就已經做到了實名制，且後續的追蹤也更加方便。

「掃條碼進場，永遠都會比每個在門口排隊填紙本資料來得更快！」林怡君分析，傳統撕紙本票券、填紙本資料進場，消費者要看一場演唱會都至少要提早三小時到現場排隊。若是使用電子票券的方式，大約45分鐘至1小時的時間就能全數進場完畢。