夜店違反防疫禁令！警方突襲...酒客逃竄全卡樓梯「人踩人」害13死

▲祕魯警方突襲行動造成嚴重死傷。（圖／路透社）

記者陳致平／綜合報導

受到疫情影響，各國政府多要求公民遵守防疫禁令。祕魯警方22日發起掃蕩行動，突襲一處位於首都利馬的夜店，卻不幸引發大規模人踩人意外，造成現場至少13人死亡，6人受傷，其中包括3名警員。

據路透社（Reuters）報導，利馬的警方於當日接獲該地區居民舉報，要求員警至首都一間名為Thomas Restobar的夜店，以違反隔離措施為由，暫停一場超過120人參與的違法集會，行動中不幸造成13人死亡，6人受傷。對於這場意外，警方則解釋道，「在這種情況下，來參加派對的人爭先恐後地想要離開，現場一片混亂，這些人都拼命想要從夜店唯一的入口逃離2樓，卻全擠在樓梯間，互相踩踏，不幸於此處發生意外」。

警方強調，在進行清場活動時，從未催淚瓦斯或者是任何形式的武器，並於這次活動中逮捕了至少23名參加者。祕魯內政部也於公文中回應道，「行動造成13人死亡，對於一間無良夜店不負責任的犯罪行為造成死傷，深表遺憾」，當局將會全力調查此案的關係人及業主。

由於南美洲疫情嚴峻，祕魯確診人數突破57萬人，死亡人數高達2萬7245人，已成為全球前10大染疫國。當地政府為遏制新冠病毒傳播，目前強制實施保持社交距離等防疫措施，禁止大型聚會，並在晚間10點實施宵禁，僅剩下持有持有特別通行證的人士才能被允許離開家中。