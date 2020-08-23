投保要注意！　這5個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

▲勞保局公布欠繳保費的職業工會名單。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞工保險局公布最新職業工會欠繳勞保費名單，截至109年8月14日，共計5個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布欠繳保險費之職業工會名單為：台北市住院病患家事服務職業工會、大台中殯禮服務職業工會、大臺中作物栽培職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及苗栗縣民宿從業人員職業工會。

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勞保局表示， 職業工會向會員所收取的勞保費，若未定期繳給勞保局，其會員申請各項給付時將遭暫行拒絕給付；會員若能提出定期繳納保費的證明（例如：職業工會開立收費收據、匯款單），足以證明其有按時繳納保險費，則仍可申請給付。如果被保險人不能提供繳費證明或匯款單，則將協調其繳清個人應負擔部分的保險費後發給各項保險給付。

勞保局提醒，工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作之管道，共同維護工會及會員權益。

勞保局呼籲，請上列被公布欠費之各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付的權益。

