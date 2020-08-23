印尼火山爆發噴1000m火山灰！灰雲團蔓延1km…村莊灰泥滿地　3萬居民撤離

▲印尼蘇門答臘島西納彭火山（Mount Sinabung）爆發。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外媒報導

印尼蘇門答臘島西納彭火山（Mount Sinabung）持續爆發，23日再度噴發1000多公尺的火山灰。儘管目前未造成任何傷亡，但附近村莊都被火山灰覆蓋，且火山灰雲也向東南方移動了1公里，可能會對附近空中交通造成影響。

根據《美聯社》報導，西納彭火山是印尼的120座活火山之一，近來活動越來越頻繁。印尼火山和地質災害減災中心指出，西納彭火山繼10日爆發並噴出5000公尺火山灰後，23日再度噴發了1000多公尺，且火山灰雲也向東南方移動了1公里。

Sabtu, 22/08/20

14:31



Lahar hujan sinabung kembali melintas di jalur laharan desa Perbaji kec. Tiganderket.

Laharan kali ini membawa material kayu dan batu2an. pic.twitter.com/537bq2GdZO — Rizal (@Rizal06691023) August 22, 2020

該中心表示，在火山坡上廢棄村莊觀測到大量落下的砂礫和火山灰，最多累積達5公分，居民被要求待在距離火山口至少5公里的地方，且必須戴著口罩才能外出，截至目前沒有造成人員傷亡。

西納彭監測站專員普特拉（Armen Putra）指出，在過去幾年裡火山活動頻繁，已經有3萬多人被迫移居。

西納彭火山是印尼目前正在噴發中的兩座火山之一，該火山過去休眠長達400年，直到2010年才出現近代首次噴發，造成兩人死亡，此後2014年噴發曾造成16人死亡，2016年噴發則造成7人死亡。

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