「平凡喬」的不平凡夢想　77歲拜登「3度」問鼎白宮…2020再逐總統大位

▲美國民主黨總統候選人拜登宣布參與總統競選，這是他第三次踏上征戰白宮的道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／整理報導

20日是美國民主黨全國代表大會的最後一天，前副總統拜登接受提名成為民主黨總統候選人，第三次踏上問鼎白宮的征途。生於1942年的拜登已年過7旬，然而他的追夢之旅似乎才正式進入最後一哩路。

▲拜登兒時與家人在德拉瓦州曾度過平凡而快樂的童年。（圖／翻攝自拜登競選官網／joebiden.com）

「平凡喬」的不平凡

美國俚語習慣用「The Average Joe（平凡喬）」來描述佔了美國大多數人口的「中產階級公民」。 這些人通常被認為既不笨也不聰明，做任何事都普普通通，過著平凡的人生。

喬•拜登（Joe Biden）的早期生活看似也和所有的「平凡喬」無異，出生於一個愛爾蘭裔的天主教家族，父親是一位售車員，一家人在德拉瓦（Delaware）州過著幸福而平凡的生活，然而拜登卻走上了一條不平凡的道路。

他曾在自傳中寫道，兒時家中長輩在討論國內外政治時，他都迫不及待地想要參與其中，為他的從政之路埋下了伏筆。60年代，他在校園修習法律，並於1968年以民主黨員身份活躍於德拉瓦州政界，從此展開了他長達半世紀的政壇路。

▲拜登大學時就立下了「總統夢」。（圖／翻攝自拜登競選官網／joebiden.com）

少年得志 然命運多舛

早在56年前仍是大學生時，拜登就種下了「要當總統」的夢想。他的第一任妻子，內利亞（Neilia）曾提及，拜登與她初次見面時就以「30歲之前要當上參議員，以後還要當美國總統」自我介紹。

以從政經歷來看，拜登可以說是前無古人，後也少有來者的傳奇人物。美國憲法規定，擔任總統必須年滿35歲，參議員至少30歲；而拜登創造了一個奇跡。1972年，29歲的拜登當選了德拉瓦州的聯邦參議員。還好，在拜登宣誓上任的那天，他剛滿30，才符合了憲法的規定。

然而少年得志未必有幸，30歲的拜登似乎進入了「青年危機」，不幸一夜降臨。就在當選的幾週後，這位躊躇滿志的青年參議員在一場車禍中失去了妻子與只有13個月大的女兒。另兩個兒子雖然幸免於難，但身負重傷，需要長期住院。

一夜間家庭破裂的拜登本想辭去參議員一職，專心地留在醫院照顧兒子，卻被好友勸阻。他最後在兒子的病床旁宣誓就職，開始了每天搭乘1.5小時火車從威爾明頓到華盛頓工作的參議員人生。沒想，這樣的通勤生活陪伴了他36年。

▲少年得志的拜登是美國史上第6年輕的參議員。（圖／翻攝自拜登競選官網／joebiden.com）

耕耘半世紀 潛心育政路

1973年1月3日，時年30歲的拜登上任參議員，成為美國史上第6年輕的參議員。他還在1974年被美國《時代》雜誌稱為「200個未來有所作為的新面孔」。此後的36年，他連續在德拉瓦州擔任了6屆參議員，是該州服務時間最長的參議員。期間，他的支持率通常都高於60%。

在拜登50年來的政治生涯中，他曾先後擔任美國參議院外交委員會主席、犯罪與毒品分委員會主席、參議院司法委員、人權與法律分委員等多個職位。長期的從政經驗不只讓拜登建立了深厚的政治資本和廣泛的人脈，也積累了足夠的內政外交經驗。

▲拜登的政治經歷相當豐富。（圖／翻攝自拜登競選官網／joebiden.com）

鎩羽而歸的白宮夢

1987年，年僅45歲的拜登是民主黨內的新興之星，也是民主黨問鼎白宮的希望。他以年輕卻資深的參議員身份第一次宣布正式參加總統初選，人氣不斷攀升，籌款金額數排在民主黨參選人中的第二位。

豈料，「剽竊醜聞」在此刻爆發。《紐約時報》等媒體曝出拜登在幾次演講中剽竊了英國政治家金諾克（Neil Kinnock）、甘迺迪總統（John F. Kennedy）等人的演講。他在法學院就讀時所發表的論文也被懷疑抄襲，導致他吹噓當年成績名列前茅的謊言連番被踢爆。形象重挫之下，拜登只好黯然退出這次競選。

這一次的失敗並沒有讓拜登停下追夢的腳步。2008年，蟄伏二十年的拜登再次宣佈參與總統競選。但是上天似乎沒有對他特別眷顧，當時的民主黨初選中，所有人的目光都集中在黨內的兩大明星候選人，歐巴馬（Barack Obama）和希拉蕊（Hillary Clinton）身上。

考慮再三後，拜登決定退選與歐巴馬組成搭檔，接受副總統的提名。在他出任副總統的8年中，他出訪了60個國家、協助重建美國經濟與健保體制，還為美國突襲擊斃賓拉登（Osama bin Laden）供了重要的建議。

立場溫和的拜登與歐巴馬的進步派形象形成了互補，有些時候他甚至是歐巴馬政府政策投石問路的先鋒。這段經歷幾乎可以說是拜登至今的政治生涯中最大的光環，他也同時收穫了與歐巴馬深厚、被網友和媒體戲稱為「兄弟戀」（bromance）的情誼。

▲拜登與歐巴馬因公產生了深厚的兄弟情誼。（圖／翻攝自拜登競選官網／joebiden.com）

阻礙白宮夢的「黑包袱」

拜登豐富的政壇經歷對他而言是助力，同時也讓他難以擺脫過去的那些「黑歷史」。我們無法知道這些包袱是否會成為他逐夢白宮的阻礙，但他的對手絕對會善用這些痛處對他下手。

1991年，在處理聯邦最高法院大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）被下屬希爾（Anita Hill）指控性騷擾時，拜登「放水」讓湯瑪斯順利過關，遭到外界嚴厲的批評。雖然他時候曾致電希爾道歉，但她認為這樣的道歉毫無誠意。

1994年，拜登也曾強力支持飽受爭議的《暴力犯罪防治法案》。這項法案導致美國監獄人數暴增，許多左派人士也認為它助長了司法單位對少數民族犯罪嫌疑人加長刑期和大規模拘禁的作風。川普也曾點名，拜登應該為「美國司法史的黑暗時代道歉」。

拜登在2002年支持小布希（George Bush）向伊拉克開戰的決定是他2008年參選時的短板之一。此外，他曾連續服務了36年的德拉瓦州，是有名的避稅天堂，而「政商勾結」的傳聞以及與華爾街過於緊密的關係，有可能會成為對手的攻擊重點。

最近，拜登也多次陷入性騷擾或性侵疑雲。儘管這些傳聞都被拜登否認，但無可否認，這些傳言對他的形象造成了不良影響。

▲拜登第三度逐夢白宮，這次終於通過了初選，離夢想更近一步。（圖／路透）

入主白宮的最後一哩路

2019年，拜登第三度宣布角逐大位，這是他離21歲時的白宮夢最靠近的一次，卻也有可能是他從政生涯中最後一次追逐總統之位。拜登是否能遂願正式入主白宮讓人拭目以待。

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