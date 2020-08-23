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力阻病毒擴散！首爾市府強制民眾「戴口罩」拼防疫　業者違法可判停業2周

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▲▼24日0時起須強制戴口罩，圖為信徒至首爾曹溪寺參加七夕祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

▲24日0時起須強制戴口罩，圖為信徒至首爾曹溪寺參加七夕祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為阻止新冠病毒（COVID-19）持續在首都圈擴散，首爾市府今（23）日終於使出殺手鐧，下令自明（24）日凌晨0時起，除了吃與喝，首爾市不管室內、室外皆須義務配戴口罩。

防疫當局指出，截至23日0時為止（當地時間），首爾市共通報140名新冠肺炎新增病例，其中14名患者與城北區「愛第一教會」（사랑제일교회）有關；且自17日起，連續6天以來單日新增病例超過100人。

根據《韓聯社》，首爾市代理市長徐正協（서정협）23日召開新冠肺炎例行記者會時宣佈該防疫政策，「從5月13日起實施的大眾交通工具義務配戴口罩政策，多虧市民們的配合才得以完善。強制佩戴口罩是生活防疫中的基礎，期望透過此次政令宣導與實施，喚起每位市民們的警覺心，進而讓每位市民共同實踐防疫守則，與社會訂立承諾。」

▲▼首爾市府下令，24日0時起室內外需強制戴口罩。（圖／達志影像）

▲首爾市府下令，24日0時起室內外需強制戴口罩。（圖／達志影像）

同時，徐正協在記者會上表示，願意提供15日曾至光化們參與示威集會的民眾以匿名的方式篩檢，藉此保護受檢者的身份不會對外曝光。據悉，5月起梨泰院同志夜店爆發大批群聚感染後，首爾市府開始引進匿名篩檢制度。

徐正協補充道，「雖然實名制篩檢為主要原則，但若篩檢者不願曝光身份，只需要在篩檢前提供手機號碼即可。在此呼籲，即便未在該日參與集會，若曾於當時造訪鄰近區域，請務必在3天以內前往臨時診療所，就近實施篩檢與診療。若民眾未回覆篩檢要求，最後卻確診，市府定會追究相關責任，透過訴訟請求支付全額治療費用，若導致疫情擴散，則會追加請求防疫費用。」

▲▼圖為首爾明洞，若社交距離防疫提升至第3階，民生經濟恐停擺。（圖／路透社）

▲圖為首爾明洞，若社交距離防疫提升至第3階，民生經濟恐停擺。（圖／路透社）

根據《朝鮮日報》，首爾市府將針對未滿300人的補習班、150平方公尺以上的一般飲食店、水上樂園、電影院、表演場所等15種多重利用設施、5萬8353所業者實施「一好球即出局」，即若只要違反1次防疫守則，則市府可對業者下達時效2周的「集合禁止命令」，幾乎等同於停業2周。

徐正協警告，若防疫當局決定將「社交距離防疫」提升至第3階段，經濟、社會恐怕面臨停擺，庶民經濟將陷入困頓。

據悉，截至23日0時為止（當地時間），南韓防疫當局23日上午10時共通報397例新增確診者，其中10例為海外感染，387例為境內感染。目前南韓共累計17399例確診、309例死亡。

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