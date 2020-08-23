婚禮賓客拔槍「子彈直射新郎胸口」！他新婚夜命危　新娘卻拒絕配合調查

▲據了解，新郎與一名受邀參加婚禮的賓客發生口角衝突。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州休士頓一名新郎20日剛完成終身大事，但卻在完婚數小時的新婚之夜，被自己婚禮上的賓客開槍射擊，胸部中彈，當日深夜被緊急送醫，一度處於命危狀態。但令人關注的是，此次槍擊事件現場多名目擊者不願配合調查，就連新娘也是。

綜合休士頓紀事報、紐約每日新聞等美媒報導，新郎當時與一名受邀參加婚禮的賓客發生口角衝突，槍擊事件就此發生，嫌疑人隨即逃離現場。當日深夜11時30分左右，新郎被發現胸部中彈倒在一處人家門口，隨後被緊急送醫，儘管一度傳出命危消息，但有望保住性命。

只不過，槍擊事件目擊者並沒有與警方合作，就連新娘也是。事發現場現已拉起封鎖線，當局也沒有發布任何有關嫌犯的公開資訊，已知有3人被拘留。