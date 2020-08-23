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美國大選倒數2個月　投資人要為「紅藍浪潮」做好準備

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▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲美國總統大選倒數2個月，投資人應為藍、紅浪潮做好準備。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

距離美國總統大選倒數計時，從民意調查顯示，民主黨候選人拜登繼續領先，但現在判斷選舉結果實在言之尚早，投資人宜為藍、紅浪潮做好準備。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，大陸經濟已走上復甦的軌道，預估下半年經濟成長率可望達到5.5%至6%。

在疫情持續、社會騷動、經濟承壓及對公共機構不信任之下，這屆美國總統大選在多事之秋中拉開帷幕。瑞銀認為，從民意調查顯示民主黨候選人拜登繼續領跑，但未來2個多月才是選舉的「重頭戲」，投資人宜為不同的情景做好準備。

請繼續往下閱讀...

以美國大選情景來看，瑞銀表示，假設為民主黨奪得總統及兩院主導的藍色浪潮，將緩解中美繃緊的關係，中概股在美國面臨的退市風險也會下降，短期內小幅利多大陸股票。

相對境外大陸股票，A股對中美關係風險展現較佳的韌性，瑞銀繼續偏好境內股市，特別是IT／科技及醫療保健板塊。由於在藍浪情境下，美方可能不會加徵新關稅，經貿協議也繼續落實執行，有望提振A股短期情緒。

至於若是美國總統川普連任的紅色浪潮，共和黨掌握兩院，可能對大陸股票的短期影響中性至利空，尤其川普最終採取的關稅及貿易策略取決於當時的美國經濟形勢，投資人也難免更憂心中概股的前景。

不過，瑞銀認為，A股仍然能夠跑贏境外大陸股市，畢竟境外市場較容易被中美關係左右，而川普如何處理下一個階段的經貿談判，都牽動著投資者的神經，儘管大陸境內科技板塊在短期內可能承壓，仍相信大陸將更著力鼓勵主要科技及供應鏈企業回流，讓科枝巨頭受益於相關政策。

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