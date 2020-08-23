慢慢肢解情敵生殖器！房產大亨綁架前妻　逼看6小時「虐殺過程」

▲嫌犯將前妻綑綁後，在對方面前將情敵殺害。（圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

西班牙一名房地產商人19日被發現陳屍在橫跨比戈灣 （Vigo bay）的雷德大橋附近，然而警方調查後，卻意外扯出一連串驚悚的虐殺案件。原來這名男子不滿前妻交新男友，因此將兩人囚禁在葡萄牙的一間度假別墅內，並以電線綑綁前妻，強迫對方整整6小時內目睹他虐殺情敵的過程。據悉，嫌犯案發後隨即駕車逃離現場，並在19日上午10時被發現陳屍在雷德大橋附近。

根據葡萄牙媒體《每日新聞報》（ Diario de Noticias）報導，涉嫌謀殺的房地產商人卡洛斯（Carlos Sande Fidalgo）今（2020）年3月和前妻努麗雅（Nuria Rodriguez Gonzalez）離婚，但卡洛斯卻遲遲無法忘記前妻，因此偷偷在努麗雅的車上裝上定位追蹤器。沒想到當他得知努麗雅結交新男友路易斯（Luis Miguel Fernandez）後，竟氣得循著追蹤器上的定位資訊衝進兩人在葡萄牙租的一間度假別墅。

卡洛斯闖進努麗雅與路易斯在葡萄牙租的別墅後，當場用電線綑綁努麗雅，隨後拿出預藏的武士刀，慢慢割下路易斯的生殖器，並逼迫前妻觀看整個虐殺過程，手段十分兇殘。卡洛斯犯案後便駕駛著努麗雅的車離開現場，隨後甚至還換了另一輛車揚長而去。

卡洛斯離去後，努麗雅設法脫困報警，而警方趕往現場時發現，努麗雅除了手腳遭到綑綁而受傷外，由於目睹了整個虐殺過程，心理受到極大創傷，目前需要在醫院進行治療。不過不幸的是，警方到場後，路易斯早已因失血過多而死亡。

警消人員經過搜查後，19日上午10時左右終於在橫跨西班牙加利西亞自治區比戈灣 （Vigo bay）的雷德大橋附近發現卡洛斯的屍體，初步研判是因畏罪跳海自殺。

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