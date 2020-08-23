海灘驚險60秒「30人牽一線」神救！　風一吹飄超遠「手狂揮求救」空拍畫面曝

▲目擊者稱，該名男子至少被困在海上20分鐘。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國杜德爾門（Durdle Door）是當地遊客光顧的景點之一，但20日下午卻出現突發事件，當時風強浪大，一名30多歲男子無法游回岸邊，只能朝著海灘其他遊客揮手求救，另一人試圖營救卻落水，與此同時，現場約莫30人左右的人群決定展開即刻救援，手牽手串起人龍，經過約莫2分鐘，成功把2人拉回岸上。

綜合BBC、每日郵報報導，當時風浪強勁，該名30多歲男子當日下水多次，直到一陣大風吹來，他被迫離岸一大段距離。他起初試圖靠著自身力量游回岸邊，但當時強勁風速約每小時32公里，且大浪高度遠超過他的頭部，他便開始瘋狂向正在沙灘上做日光浴的遊客求救。

一開始，現場約莫30人以為這名男子只是在揮手，但後來發現情況有異，隨即決定手牽手組成人龍，自海灘向海面延伸，但一波波海浪卻一次次把試圖下水營救的人龍推回岸上。與此同時，救援人員把救生筏及救生繩扔向男子，甚至有另名男子試圖接近他，但最終仍落水。

約莫經過2分鐘的營救行動，現場大約30人串起的人龍成功把2名男子救上岸，且在2人毫髮無傷走到海灘上時，現場的人發出歡呼聲。

多塞特郡拉爾沃思（Lulworth）海岸警衛隊表示，30多歲男子並沒有受傷，但也提醒民眾，不要在風浪大的時候下水，「由於最近的大浪與大潮，我們強烈反對下水游泳玩耍，尤其是在杜德爾門，這裡的暗流非常強勁，可以把你瞬間拉下水。」