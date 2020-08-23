全台首座8K投影劇院曝光！台達電海洋紀錄片：鯨魚「從出生到鯨落」封存33噸CO2

▲台達電子文教基金會製作8K海洋環境紀錄片片段「鯨碳之歌」。（圖／翻攝自台達集團YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

身軀龐大的鯨魚，在死後就會落入海底深淵，成為海洋生物的食物，其細緻的影像與聲音，透過台灣首座8K投影劇院放映。台達電子文教基金會舉辦「鯨碳之歌」徵件競賽，改編組首獎以結合鯨魚與地球形象，呈現鯨魚「出生至鯨落」的生命循環，為地球生態和環境的付出，獲得評審肯定。

「鯨碳之歌」是台達基金會釋出部份製作中的8K海洋環境紀錄片片段，邀請創作者一同加註影片中座頭鯨母女的對白，或是重新改編剪輯，頒獎典禮於8K投影劇院舉行，現場也播放超高畫質的影音作品，期能透過細緻影像讓更多人關注海洋生態與環境永續。

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位於台北內湖、台達電（2308）總部頂樓的8K投影劇院，配有價值千萬元的8K投影機，以世界最高亮度3萬6000流明播放，應用在300吋銀幕上，加上劇院內配置著40個座位，精美視覺與聲音效果震撼全場。

▲「鯨碳之歌」改編組首獎呈現出鯨魚與人類的對照，鯨魚平均一生可封存33噸二氧化碳。（圖／翻攝自台達集團YouTube）

「生於海，歸於海，一鯨落，萬物生。」改編組首獎呈現出鯨魚與地球形體相互演變，敘述著鯨魚出生至「鯨落」，平均一生可封存33噸二氧化碳，為地球整體生態及環境的付出。得獎人黃維婷表示，收集資料時發現鯨魚與人類的差別，人類在世界上僅有短短一瞬，但產生的碳排放量與現存數量，造成地球巨大的影響，因此透過影片提供反思保護環境。

對白組首獎是鯨魚寶寶對媽咪的天真提問，帶有可愛與詩意的文句，傳達出鯨魚的誕生是大自然最特別的禮物。獲獎人許越如表示，看到鯨魚母女互動的畫面，就聯想到小時候不斷纏著大人問問題，因而設計出鯨魚對白；另外，創作時也聯想到自己潛水的經驗，一呼一吸彷彿與大海融為一體，感覺人就是大自然的一部分。

關心地球暖化議題的台達電創辦人鄭崇華表示，為喚起大眾對氣候緊急狀態的重視，台達基金會先前委託日本NHK Enterprises拍攝全球首部8K水環境紀錄片《水起台灣》，持續在國內外發揮影響力，不但在NHK BS 8K衛星頻道上播出超過1年，今年更獲得美國休士頓國際影展金獎的肯定。

鄭崇華指出，目前持續拍攝8K海洋環境紀錄片，更希望能帶動台灣新生代創作人對8K內容的重視，將未來幾年後可能不復存在的地球環境美景記錄下來，「此次競賽吸引到各路優秀的文案與多媒體好手投入影像製作，就是很好的開始。」

▲由台達電子文教基金會舉辦「鯨碳之歌」對白及改編影片徵件競賽。台達電創辦人鄭崇華（左三）出席，與獲獎者合影留念。（圖／台達電提供）

評審團主席導演楊力州表示，推廣環保概念，「不是用一種強迫式、暴力式地告訴你要這麼做。」今年首獎得獎者以一種非常有韻味的方式，讓觀眾閱讀時，不知不覺就吸進意識之中。

擔任評審的牽猴子整合行銷共同創辦人王師以觀眾視野，評斷此次改編元素是否掌握清楚的訊息，同時也提醒參賽者在傳遞環境知識時，唯有在感性上說服，對方才有可能在理性上接受觀念。

導演侯季然則為所有創作者打氣，要持續保持創作的熱情，視創作為生活的一部分，讓腦袋活化、激盪，未來會有更多舞台展現的機會。

台達基金會指出，相關得獎作品，未來將隨著8K海洋環境紀錄片，一同登上大銀幕。基金會也將作品編入年度相關環境教育教材，吸引更多人關心氣候緊急狀態與生物多樣性等議題。