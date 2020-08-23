大型活動群聚感染最小化！　德科學團隊辦3場演唱會實測

▲德國科學團隊辦演唱會，找尋大型活動群聚感染最小化的辦法。（示意圖／記者湯興漢攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

德國哈雷大學（Halle University）為了解大型活動中，群聚感染的情況，舉辦了3場流行音樂會，記錄下2000名參與的實驗志願者呼出的微小粒子軌跡，期望未來能在感染風險最小化的狀況下，再度恢復舉辦各類大型活動。

4,000 Germans aged 18-50 attend one of 3 concerts performed by singer Tim Bendzko. It’s so government backed scientists can see how many get #coronavirus & investigate “the conditions under which such events can be carried out despite the pandemic." https://t.co/xBJcDARwY6 pic.twitter.com/j8tTx1xn3d — Zora Suleman (@ZoraSuleman) August 22, 2020

據BBC報導，德國知名歌手提姆班寇（Tim Bendzko）同意在哈雷大學附近的東部城市萊比錫（Leipzig），演出名為「Restart-19」的大型實驗，讓研究人員得以檢測不同演出模式時的病毒傳播樣貌。

為降低風險，只限健康的年輕人可以經篩檢後參與測試，共有約1500名18至50歲志願者參加，不過最終研究人員記錄下2000多名案例。所有參與者都必須入場前需量測體溫，並戴上符合FFP2標準的口罩，及電子追蹤設備以測量社交距離，研究人員也不時要求觀眾以螢光消毒劑消毒雙手，方便觀測人們最常以手觸碰的表面，甚至追蹤觀眾呼出的懸浮微粒軌跡等。

Germany coronavirus: Fans turn out for Tim Bendzko concert -- but don't worry it's for science https://t.co/ZLxRCLGw2Y via @CNNTravel pic.twitter.com/8SxWnkx574 — Ryan Tamares  (@ryanzhelp) August 23, 2020

首場演唱會模擬疫情來臨前的狀態，並未採取任何安全措施，第二場則訂出一定衛生規範及社交距離觀測，最後一場則是完全採取符合防疫規定的做法，每個人相距1.5公尺遠。首席研究員斯特凡（ Stefan Moritz）說，「數據蒐集進展順利，觀眾使用口罩及消毒液的紀律都很好，是個好的開始。」

Pop star Tim Bendzko @bendzko thanking the study participants with his hit song, Nur noch kurz die Welt retten (Just quickly saving the world): "You're the heroes today!" #Restart19 pic.twitter.com/sXbIvLzvti — elizabeth grenier (@elizgrenier) August 22, 2020

歌手提姆班寇則表示活動超出預期，「我很喜歡，原本我還以為會因因為戴口罩而有所影響，但感覺出奇地好，希望這些結果能幫助大家盡快恢復大型活動展演。」

實驗數據將匯入數學模型中分析測試，讓研究人員深入了解大型活動時如何將傳播風險最小化，研究成果將在秋天公布。