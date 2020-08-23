美研究「戴口罩可提升吸引力」　網轟：浪費公帑做無聊實驗

▲戴口罩以距離產生美感，中二拍照法其中一招也是戴口罩自拍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導



古人有面紗，現代人有口罩，遮住鼻子跟嘴巴增添了一些神祕的美感。美國最近真的有項研究發現，戴了口罩真的會讓人更有吸引力。研究者找來500位受試者，將60張臉分別P上口罩，測試到底「有戴好看」還是「沒戴好看」。然而這個實驗一出，引來國外網友砲轟「無聊」！

根據《福斯新聞》報導，這項研究由天普大學（Temple University）公共衛生學院和賓州大學佩雷爾曼醫學院（University of Pennsylvania's Perelman School of Medicine）共同完成。研究使用「不同種族的男女面孔」，要求受試者在面孔無口罩的情況下，將其分類為「不吸引」、「中等」、「吸引」。

研究人員發現，只要將口罩「P」到面孔上，受試者回答「吸引」的比例明顯提高。研究中心主任薩維爾（David B. Sarwer）表示，許多人認為「眼睛」是吸引力的關鍵來源，但這項研究證實，口罩遮蓋住的部分也佔有重要作用。

研究中還重申一個論點，「面部的對稱與和諧是影響吸引力的關鍵因素」。面部特徵不和諧，吸引力排名偏低，但如果將不和諧的部位遮住時，吸引力就會上升。

不過這個研究一被外國媒體爆出就引來爭議。有網友認為這個研究在「浪費國家公帑」，還有人挖苦表示，「他們做了一個實驗，證明醜的人戴口罩會變好看」、「如果不看臉，肯定會更好看」。