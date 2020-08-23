台股同時爆出「天價＆天量」　名師：台積電攻不過466元就結束了！

圖文／鏡週刊

台股週四（20日）跳水，盤中一度暴跌600多點，尾盤收在12,362點，當天量能甚至爆出3,468億元的歷史天量，儘管隔日週五（21日）指數強彈245點，站回12,607點關卡，仍引起市場議論。

「台股眼下的問題是，籌碼零亂。」大展投顧總經理賴建承點出，目前台股當沖客多，再加上週四帶量下殺跌破月線，這是指數自4月7日站上月線以來首次被摜破，代表上頭壓力沉重，且下週摩台指結算，外在因素又有美中關係時好時壞的變數，因此短期台股要創高挑戰萬三的困難度高。

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爆量之所以讓人提高警覺，台股名師杜金龍用一句話解釋：「天量伴隨天價。」他觀察，最近一次天量與天價同時出現是7月28日，當天指數收在12,586點，量能擴大至3439億元，而這波帶頭漲的台積電和聯發科，股價高點也都落在那天。

「雖然距離8月底還有6個交易日，但從8月份的日均量、週均量、月均量都較7月份高的角度判斷，可能在中秋節10月1日前會再見到高點。」杜金龍分析，領頭電子股在7月28日後熄火，緊接著有落後補跌的長榮海、台化等傳產股帶動，帶動大盤指數走出右肩，他認為如果有新高，就是賣點。

「因為從歷史經驗看，台股的尾段大概都漲5,000點，從今年3月低點8,523起算，加5,000點就是13,523點，和7月28日出現的13,031高點相距不遠。」杜金龍認為，如果台積電攻不過466元、聯發科過不了763元，這波電子股就結束了。

「尤其聯發科是台積電的上游，可以視為是台股的金絲雀，它會比台積電先飛，過去聯發科的股價在2002年4月寫下783元後連跌3根停板，那波行情就結束了。」杜金龍表示，後市要留意金絲雀怎麼飛，當心跌停再示警。



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