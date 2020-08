加州野火「燒掉2新北市」最糟的還沒來！　川普發布重大災難聲明

▲SWIR衛星影像顯示8月21日加州托羅公園(Toro Park)及河流野火影像。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州野火過去一周燒毀近100萬英畝(約4046平方公里)土地,面積大小約為2個新北市。總統川普22日發布加州野火災難聲明,提供聯邦資金協助州及地方政府應對緊急狀況,並提供失業救助、住房供應、危機諮詢等服務給受到野火波及的災民。

美聯社報導,加州至少發生585起野火,其中史上規模第二大的「LNU大火」(LNU fire complex)已經燒毀31.4萬多英畝土地,而SCU雷電複合大火(SCU Lightning Complex Fires)至少燒掉29.1萬英畝土地。目前約有1.37萬名消防人員正在努力控制火勢,至少10州調派地面或空中支援前來協助,就連加拿大也出動救援小組前往加州。

▲加州大火迄今已奪6命。(圖/達志影像/美聯社)

眼見加州野火火勢不見減緩,川普22日發布重大災難聲明,提供聯邦資金協助州及地方政府應對緊急狀況,提供失業救助、住房供應、危機諮詢等服務給受到波及的災民。

加州州長紐森22日表示,感謝川普發布緊急重大災難聲明的決定,「加州正在和歷史上最大的2場火災搏鬥,上周又有近600場因乾旱雷擊所引發的火災,儘管如今的狀況史無前例,但加州很堅強,我們會挺過去的。」

▲加州拉森郡「Loyalton Fire」野火濃煙直竄天空。(圖/路透)

目前美國國家氣象局針對舊金山灣區及加州中部海岸(Central Coast)發出警告,「這些不穩定的風可能導致現有野火發生前在危險及無法預測的火災,額外雷電更有可能導致新的野火爆發。」

加州林業暨消防部門負責人波特(Thom Porter)認為,加州在接下來一連好幾個晚上仍無法鬆懈,「最糟糕的還沒過去,我們要處於作戰節奏,預計整個加州都將出現新的雷電活動,要加倍努力,彼此守望相助。」

