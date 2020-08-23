嘉義男悶妻不成吞酸「消化道腐蝕」身亡　事前沒徵兆、未留遺書





▲嘉義某長照中心殺人潑酸案，男子清晨不治檢警相驗為服酸導致消化道出血，判定自殺。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義范男闖養護中心床單悶妻不成潑酸自飲 送醫搶救清晨宣告不治，檢警23日相驗因服用酸類造成消化道腐蝕性損傷與出血，加上范男沒留遺書也無徵兆事前徵兆，判定為自殺。

嘉義市23日晚間8點許發生范姓男子企圖與住養護中心的妻子同歸於盡未成，竟取出預藏酸性液體潑酸，包含男子在內4人受傷送醫急救，但范男稍早6時45分左右傷重不治，張女仍在加護病房治療觀察中但狀況穩定，裴女持續住院治療中。

嘉義地檢署主任檢察官暨發言人蔡英俊表示，范姓男子強灌妻子酸性液體後自飲酸性液體案，經檢察官相驗認死亡原因為低血容積休克，服用酸類造成的消化道腐蝕性損傷與出血，判定為自殺，范男沒留遺書、事前也沒有徵兆。

據了解，71歲范男與妻子感情融洽，育有4名兒女，入住養護中心前有申請身心障礙補帖，也並非低收或中低收入戶，兒女們也時常來養護中心看顧，直至昨晚都未發現范男有異常行徑，社會處將派社工進行了解是否因為照護壓力過大釀成此次意外，但養護中心多有專職人員照顧個案，藉此讓家庭照顧者得到喘息，因此范男動機仍有待釐清。

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