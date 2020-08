「世界最老男人」享嵩壽116歲辭世！　一生曾歷2場世紀瘟疫

實習記者陳妙津/綜合報導

全球最老男人、南非男子布洛姆(Fredie Blom)22日被開普敦泰格伯格醫院證實辭世,享嵩壽116歲,他一生坎坷,曾歷經兩場世紀瘟疫、兩次世界大戰及種族隔離等慘禍,幾乎喪失所有親人,獨活的他相當長壽,直到死前仍身體硬朗。

據BBC報導,布洛姆21日因自然因素在醫院去世,享嵩壽116歲,雖然並未獲得金氏世界紀錄認可,但被人認為是「全世界最長壽男子」。他1904年5月8日生於南非東開普敦省阿德萊德鎮,家境貧寒,10多歲時全家因西班牙大流感疫情幾乎全數病歿,躲過一劫的他帶著3個孩子,住在南非第二大城市開普敦市郊。

Oom Fredie Blom, 116, went to his eternal rest at 6am this morning. "He has fought the good fight, he has finished the course, he has kept the faith" It is well. #RIPFredieBlom

