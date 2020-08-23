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「世界最老男人」享嵩壽116歲辭世！　一生曾歷2場世紀瘟疫

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實習記者陳妙津／綜合報導

全球最老男人、南非男子布洛姆（Fredie Blom）22日被開普敦泰格伯格醫院證實辭世，享嵩壽116歲，他一生坎坷，曾歷經兩場世紀瘟疫、兩次世界大戰及種族隔離等慘禍，幾乎喪失所有親人，獨活的他相當長壽，直到死前仍身體硬朗。

據BBC報導，布洛姆21日因自然因素在醫院去世，享嵩壽116歲，雖然並未獲得金氏世界紀錄認可，但被人認為是「全世界最長壽男子」。他1904年5月8日生於南非東開普敦省阿德萊德鎮，家境貧寒，10多歲時全家因西班牙大流感疫情幾乎全數病歿，躲過一劫的他帶著3個孩子，住在南非第二大城市開普敦市郊。

布洛姆曾在2018年受訪表示，長壽並沒有特別秘訣，「只有上帝擁有全部的權力，我一無所有，隨時可以離去，但祂始終沒有讓我走。」

布洛姆一生從事勞動業，在農場及建築業都工作過，直到80多歲才退休，身體一向硬朗，心態平和、與世無爭，多年前就已經戒酒，不過至今仍保留抽菸的嗜好，但因南非政府實施疫情封鎖管制，他無法在116歲生日當天出外購買菸草。

家庭發言人安德烈（Andre Naidoosaid）回憶祖父過世前的樣貌表示，「他死前仍精神矍鑠，腿腳利索，兩周前還在砍木頭。他是個堅強的人，我對他很驕傲。死亡來得很快，短短幾天，祖父就從『大個子』變成『小個子』了。」他也表示，祖父自然死亡，與新冠肺炎無關。

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