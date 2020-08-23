淘寶台灣若被判定為中資恐被禁　經濟部說明最新進度

▲經濟部說明淘寶台灣審查進度。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

為防堵中資，日前經濟部預告禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，預計9月3日上路，意味著台灣將不再有愛奇藝、騰訊（WeTV）等代理商，中資在台投資已行不通，而先前在台上陸的淘寶台灣也遭質疑背後有中資。對此，經濟部表示，淘寶台灣是否為中資已在審查中。

余宛如在先前就指出，淘寶台灣在台登記的投資商為「英商課雷達投資有限公司」，該公司為英國克雷達投資有限公司在台新成立的公司，經查後發現該公司不但資本額登記只有1美元，公司登記地址竟與該公司秘書同一個地址，上層為開曼群島登記成立的克雷達投資控股有限公司，該公司成立不到一年公司負責人就換過，啟人疑竇。

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對此，經濟部投審會今（23）日表示，目前確實已經收到余宛如與時代力量等投書案件，目前已著手進行調查中，不過根據淘寶台灣目前所提供的數據顯示，確實被背後是外商公司，不過在股份占比中也的確有阿里巴巴的股份，不過該持股比例未達30%，因此暫無法斷定是否為立委所說的「外皮陸骨」。

至於淘寶台灣是否真的為中資所持有，經濟部投審會也說，目前仍在審查中，由於還要去詳細釐清其中交易內容及資金往來，因此到底何時會有答案還無法給出一個確定的時間表，不過可以確定的是淘寶台灣的案子確實在審查中。

