新研究：瑞德西韋疑對新冠肺炎中度患者無效

▲美國藥廠吉利亞（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

「瑞德西韋」（Remdesivir）是少數有助降低新冠肺炎患者致死率的藥物之一，不過一項最新研究發現，瑞德西韋對中度患者成效存疑，僅接受5天療程的病患比起接受10天療程者，病情獲得更多改善，目前研究人員正在更深入研究這種臨床反應的原因為何。

據《路透》報導，「瑞德西韋」（Remdesivir）由美國藥廠吉利亞（Gilead）所研發。近日一項刊登於美國《醫學會雜誌》（JAMA）上的研究發現，600名接受瑞德西韋治療的病患中，接受5天療程者病情改善機率比接受標準療程者更高，而接受10天療程者並未出現相同功效，死亡率平均為2%，與接受標準治療者相差無幾，詳細原因仍有待進一步深入研究。

▲南韓106名重症患者服用瑞德西韋，其中4名患者出現副作用。（示意圖／達志影像／美聯社）



不過吉利亞臨床研究負責人布雷納德（Diana Brainard）表示，該藥廠已經在月初向FDA（美國食品藥品監督管理局）遞交了有關瑞德西韋的正式藥物申請書，希望能將瑞德西韋用於所有新冠住院患者身上。

布雷納德說，如何更好地衡量患者生存率仍是個問題，因此瑞德西韋對臨床患者的受益重要性還不能斷定。