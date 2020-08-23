菸害防制法修正版9月擬送政院　業者：菸稅捐估損百億元

▲菸害防制法修法完成後，業者預估未來的菸品市場將趨於「統一化」、「無特色化」。（圖／記者張一中攝）

記者吳靜君／台北報導

《菸害防制法》修正版本9月將送行政院、並經過立法院修正，根據業者透露，未來將會禁止香料配方等菸品，像是涼菸（薄荷菸）、晶球菸等將走向歷史，使紙菸的口味將無法區別，業者預估，加味菸市占率約占一成左右、菸捐、菸稅損失約百億元。

業者認為，這次國建署修正的菸害防制法修正將對國內紙菸市場影響較大有三大重點：一，剝奪受營業秘密保護的香料配方，像是薄荷菸等，未來紙菸口味較無法區別；二，警示圖文要達85%，未來菸品的消費者也比較難以辨識商標和品牌；三就是每包菸20支或者15克二擇一將改為每包菸需達20支與15克以上，也就是說，未來每包20支的細菸設計會消失。

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業者表示，這次菸害防制法的修正將使未來的紙菸更趨於「統一」、「無特色」消費者的選擇也會受到限制。尤其是加味菸（香料配方的菸品）的限制將可能讓原本加味菸愛好者轉向私菸，對於稅捐的損失預估有百億元左右，甚至轉向私菸等。

根據財政部關務署統計，今年緝獲的私菸愛有300萬5748包菸，相較於去年同期成長了128.7%等於增長了1.3倍，查獲包數增加了169萬包，其中重大走私菸品有五件，其中四件是來自東南亞以海運轉口貨櫃方式走私，顯示我國的走私菸品只要來自東南亞。

關務署強調，查緝走私不會因為新冠肺炎（COVID-19）而暫停，為了遏止私梟利用各種管道走私，海關將會加強查緝措施、以杜絕不法行為。

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