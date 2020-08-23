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疫情害客機無人搭！職員靈光乍現「機艙塞貨物」發財　亞航總裁讚：聰明

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▲▼亞洲航空是東南亞規模最大的廉價航空公司。（圖／翻攝自Instagram@tonyfernandes）

▲亞洲航空是東南亞規模最大的廉價航空公司。（圖／翻攝自Instagram@tonyfernandes）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發，航空業、觀光業大受影響，各國政府擔心病毒擴散封鎖邊關，而旅客則擔心出國旅行可能意外染疫、加上各國的隔離政策為旅行上帶來不便。因此，各航空公司面臨前所未見的蕭條景象。

亞洲航空（AirAsia）做為東南亞規模最大的廉價航空公司，原本前途一片看好，卻在疫情襲來後同樣面臨航空大幅縮減的窘境，高達9成的機隊停飛、毫無收入。

亞洲航空總裁費南德斯（Tony Fernandes）21日便在自己的Instagram帳號上發佈一張自家客機的照片，與以往不同的是，機艙內的每一排座位上竟然滿載著貨物。

▲▼亞洲航空運用客艙載送貨物，謀求增加收入。（圖／翻攝自Instagram@tonyfernandes）

▲亞洲航空運用客艙載送貨物，謀求增加收入。（圖／翻攝自Instagram@tonyfernandes）

他幽默寫道，「雖然目前飛機無法運載乘客，但我的職員們非常聰明，靈光乍現地向我表示，何不嘗試用客艙載送貨物，以在蓬勃發展中的國際物流事業謀取商機。」

貼文一出，先前傳出亞洲航空肆意減班，導致乘客退款、退票求助無門，網友紛紛詢問退款進度；不過仍有網友稱讚亞洲航空的點子十分創新，可以成為國際物流業的楷模，「希望您可考慮提供馬來半島至婆羅洲的國內路線」、「您真是稱職的商人」、「這是國際航空法所允許的嗎？」

根據外媒報導，目前亞洲航空的業務包括馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、日本。

▲▼費南德斯幽默誇讚員工聰明、有創意。（圖／翻攝自Instagram@tonyfernandes）

▲費南德斯（左）幽默誇讚員工聰明、有創意。（圖／翻攝自Instagram@tonyfernandes）

其實疫情爆發後，費南德斯便在4月對外承認公司面臨最嚴峻的挑戰，不僅機隊停飛，還得支付龐大預購燃料費、租賃費等。6月時，亞洲航空面臨金流危機，削減職員心水最多高達75%，最後費德南斯只能自願減持股份、裁員，判減緩財務虧損規模。

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