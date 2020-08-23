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1800萬元房+勞保月領金　月領最高5萬元　愉悅過退休生活

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▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲銀行業者表示，勞保月退金加上以房養老貸款產品，退休族退休生活無虞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

一般民眾想退休的年齡愈來愈早，但是面臨的問題是退休金可能會愈來愈少，如何為自己加碼退休金？兆豐銀行建議，可以利用「勞保月領金」加上「以房養老」的方式規劃退休生活，經估算如果有1800萬元房，估計可以月領4、5萬元，讓自己退休可以保持生活品質。

兆豐銀試算如果30年資、平均投保薪資是4.2萬元的勞工，再加上以市價1800萬元的房子申辦以防養老有機會可以月領最高5萬元、估算平均4萬多元的生活費。

請繼續往下閱讀...

以現行的制度計算，假設投保年資30年、平均月投保薪資4萬2000元的勞工，選擇一次領回只有189萬元，但是如果採取月領方式，每個月可領的金額為1萬9530元；再搭配以房養老房貸，市價1800萬元的房子，以貸款七成、借款30年計算則銀行每月最高可以領3.5萬元、雖然以房養老會逐月遞減，但是根據兆豐銀的試算，即使20年後仍可以月領2.4萬元以上，所以仍有4萬元以上的水準。

兆豐銀表示，根據台北市政府統計，目前台北市平均每人每個月消費與非消費支出總額為3.5萬元，所以光靠勞保月領退休金根本無法支應退休生活，必須搭配足以支應的退休產品。

根據「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，2020年國人累積退休金的主要來源，以「自己儲蓄」排行首位，其次是「社會保險」，而「房屋」通常是民眾在準備退休時所持有的資產中，占比最大的儲蓄，因此如何妥善運用資產讓自己有一個安穩的晚年、穩定的退休金，是每位民眾要面對的問題，因此兆豐銀也鼓勵民眾及早規畫退休金與生活。

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