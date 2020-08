共和黨24日正式提名川普為候選人　外媒分析：鎖定「質疑拜登執政」急拉聲勢

▲共和黨全代會為期4天,自24日至27日將以不同主題進行多輪演說,分別是24日「應許之地」、25日「機會之地」、26日「英雄之地」及27日「偉大之地」。圖為美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國共和黨全代會(RNC)24日晚間登場,並正式提名現任總統川普為總統候選人,而川普預計於27日在白宮正式接受提名。共和黨人現正加緊準備相關工作,而第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)25日會上台發表演說,她22日透過推特秀出修整後的白宮玫瑰園樣貌,引來外界關注。

綜合CNN等外媒報導,依據美國民意調查數據,川普爭取連任的這場選戰會是場艱困的戰鬥,歷經過去一年來的新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行及種族示威抗議活動,對手民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的支持度始終領先川普。對川普陣營來說,共和黨全代會是個重新凝聚民意的機會,可能會以質疑拜登執政能力作為基礎,向選民喊話。

此次共和黨全代會將於當地24日一連舉行4天,主題為「致敬美國偉大故事」(Honoring the Great American Story),首日就會正式提名川普擔任黨內總統候選人,梅蘭妮亞25日會在白宮玫瑰園發表談話,副總統彭斯(Mike Pence)26日現身巴爾的摩麥克亨利堡(Fort McHenry)進行演說,川普則會在27日在南草坪發表演說,正式接受黨內提名。

此外,美國前聯合國大使海利(Nikki Haley)、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)及黨內唯一非洲裔參議員史考特(Tim Scott)也都會在不同地點公開喊話力挺川普。

面對全代會即將登場,梅蘭妮亞22日也透過推特發布白宮玫瑰園整修後的樣貌,範圍涵蓋植栽重新設計、布置新步道及添加視聽相關功能。料川普夫婦及彭斯夫婦22日晚間都將出席白宮玫瑰園的閉門招待會。

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw