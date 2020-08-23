共和黨24日正式提名川普為候選人　外媒分析：鎖定「質疑拜登執政」急拉聲勢

▲共和黨全代會為期4天，自24日至27日將以不同主題進行多輪演說，分別是24日「應許之地」、25日「機會之地」、26日「英雄之地」及27日「偉大之地」。圖為美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國共和黨全代會（RNC）24日晚間登場，並正式提名現任總統川普為總統候選人，而川普預計於27日在白宮正式接受提名。共和黨人現正加緊準備相關工作，而第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日會上台發表演說，她22日透過推特秀出修整後的白宮玫瑰園樣貌，引來外界關注。

綜合CNN等外媒報導，依據美國民意調查數據，川普爭取連任的這場選戰會是場艱困的戰鬥，歷經過去一年來的新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行及種族示威抗議活動，對手民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的支持度始終領先川普。對川普陣營來說，共和黨全代會是個重新凝聚民意的機會，可能會以質疑拜登執政能力作為基礎，向選民喊話。

此次共和黨全代會將於當地24日一連舉行4天，主題為「致敬美國偉大故事」（Honoring the Great American Story），首日就會正式提名川普擔任黨內總統候選人，梅蘭妮亞25日會在白宮玫瑰園發表談話，副總統彭斯（Mike Pence）26日現身巴爾的摩麥克亨利堡（Fort McHenry）進行演說，川普則會在27日在南草坪發表演說，正式接受黨內提名。

此外，美國前聯合國大使海利（Nikki Haley）、眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）及黨內唯一非洲裔參議員史考特（Tim Scott）也都會在不同地點公開喊話力挺川普。

面對全代會即將登場，梅蘭妮亞22日也透過推特發布白宮玫瑰園整修後的樣貌，範圍涵蓋植栽重新設計、布置新步道及添加視聽相關功能。料川普夫婦及彭斯夫婦22日晚間都將出席白宮玫瑰園的閉門招待會。