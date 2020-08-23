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半島染疫...全境擴散！南韓單日新增病例直逼「400大關」　外交部也淪陷

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▲▼新冠病毒在南韓全境擴散，首爾街頭空無一人。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠病毒在南韓全境擴散，首爾街頭空無一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情持續告急，單日確診病例即將突破400人大關！儘管南韓政府以公佈在全境實施第2階段「社交距離防疫」，卻早已無法阻止愛第一教會（사랑제일교회）群聚感染、15日光化門示威集會確診者從首都圈地區持續往外擴散至全國各地的現象。

部分基督教會公開反對政府防疫政策，表示政府雖禁止基督教會地禮拜活動，卻仍允許天主教堂舉辦彌撒、佛教寺廟舉行法會，根本是宗教打壓，因此執意舉行「面對面」禮拜等宗教活動。

其他地區教會陸續傳出確診案例，而外交部辦公室、醫療院所、麥當勞、電影院等也因職員確診而被緊急關閉，可說是岌岌可危。

▲▼首爾站內的麥當勞出現員工確診，店家緊急貼上關店告示。（圖／達志影像）

▲首爾站內的麥當勞出現員工確診，店家緊急貼上關店告示。（圖／達志影像）

根據南韓防疫當局統計，今（23）日上午10時共通報高達397名新增病例，除連續3天單日確診數突破300人，更是即將突破400人大關，創下自3月7日大邱、慶尚北道「新天地教會」單日通報483例後，5個多月以來的最高紀錄。

其中，僅10例為境外移入，其餘高達387例皆為境內感染。而首爾、京畿道、仁川等首都區地區佔了294例；光州、大田、江原道各佔15例；全羅南道14例；忠清南道10例；慶尚南道8例；大邱6例；蔚山、忠清北道各3例；釜山、慶尚北道各2例。

目前南韓共累計17399例確診、309例死亡。

根據南韓中央防疫對策本部統計，截至23日中午12時，首爾市城北區「愛第一教會」（사랑제일교회）累計841例確診，與前日相比增加45例，其中112人為N次傳播過程中染疫的接觸者。另外，曾參與15日光復節首爾光化門示威集會者，已爆增至104人受到感染，這些感染者，經由包車回到全國各地，包括釜山、大邱、光州等13個市與道。

▲▼新冠肺炎確診患者持續在南韓各地擴散。（圖／達志影像）

▲新冠肺炎確診患者持續在南韓各地擴散。（圖／達志影像）

京畿道龍仁市「我們第一教會」（우리제일교회）累計176例；京畿道楊平郡村落感染增至90例；京畿道坡州市星巴克咖啡廳野塘店累計60例；首爾市城北區體育補教學院「體大入試FA城北學區」（位於愛第一教會附近）累計29例；首爾汝矣島「純福音教會」累計28例；首爾市城北區「San」劇團累計26例。

而外交部位於首爾的辦公室出現2名職員確診；首爾站內的麥當勞1名職員確診；星巴克咖啡廳首爾站東子洞店1名職員確診；CGV影城首爾龍山店1名打工生確診。

▲▼首爾市龍山區CGV影城貼出緊急關閉告示。（圖／達志影像）

▲首爾市龍山區CGV影城貼出緊急關閉告示。（圖／達志影像）

另外，位於仁川市富平區的「加利利長老教會」（갈릴리장로교회）出現牧師與信徒至少21人以上集體染疫。

對於疫情持續惡化，高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（김우주）接受《韓聯社》採訪，建議防疫當局應立即將「社交防疫距離」升級至第3階段，以此提高國民警覺心，保證一周內見效，「除單日新增病例急遽增加，感染途徑不明的患者比率也逐漸遞增，且患者所分佈的地區、群聚感染的件數也不斷攀升，已經不是單純靠戴口罩、洗手就能解決問題。」

南韓疾病管理本部長鄭銀敬（정은경）警告，由於仍有不少人拒絕接受篩檢、甚至斷絕聯繫，使生活周遭潛藏許多患者，且全國各地新增患者不斷湧現，已出現全國第2波大流行的徵兆，預估明（24）日所通報的單日新增病患可能突破400例，且還不是疫情最高峰。

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